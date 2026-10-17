綠色奧斯卡頒獎 多名檢警守護山林阻環境犯罪

農業部林業及自然保育署今天舉行「115年度林業及自然保育有功人員」頒獎典禮，有15人、3團體獲得被喻為「綠色奧斯卡」的獎項，有多名檢警阻止環境犯罪，守護山林。

林保署長林華慶說，全球森林大面積濫伐與火災問題嚴重，最近巴西與印尼等地的森林遭受重大破壞，相較之下，台灣森林覆蓋率超過6成且持續微幅增加。

林華慶說，台灣森林生態保育的成就仰賴基層個人、民間團體、檢警單位、航空防救災人員以及學術界的長期投入與合作。除了傳統保護工作外，近年更積極推動森林療癒等永續利用方案，提升森林生態系服務價值，促進山村部落經濟發展，並進一步落實森林資源的維護與保護，未來持續匯聚各方力量共同精進台灣的森林與環境保育。

今年有多名第一線執法人員獲獎。

橋頭地檢署檢察官嚴維德偵辦和山光電、美濃大峽谷及燕巢月世界非法棄置廢棄物等案件，不僅追查不法，更重視後續環境修復與復育。

南投地檢署檢察官蘇厚仁偵辦「馬海濮富士山」重大盜伐案，透過監控、科技溯源及跨機關合作，一舉搜索南投、台中、彰化14處據點，成功瓦解跨區域盜伐集團。

台中地檢署檢察官張雅晴長期偵辦重大盜獵、盜伐案件，透過數位鑑識、通聯分析及長期蒐證，成功查獲重量逾6萬公斤的台灣肖楠、紅檜等珍貴林木，有效斬斷非法產業鏈。

保安警察第七總隊警員謝睿軒善用影像監測、數位巡護及資料分析，偵破石虎遭非法獵殺及珍貴漂流木非法堆置等案件，展現科技法守護山林的新力量。

其他獲獎的保育典範，還包括：森林火災與災害搶險、生物多樣性研究、森林療癒、地景保育、國產材利用、野生動物保育及環境教育等。

嘉南重機械有限公司董事長黃國寶長期投入重大災害搶險及國土保安工程，在立霧溪燕子口及馬太鞍溪堰塞湖事件中，面對交通中斷、地質破碎與高風險環境，仍率領團隊與大型機具深入現場，執行地形勘查、河道降挖及導流工程，在災害最前線，為下游居民築起一道安全防線。