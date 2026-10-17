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台中大墩美展新加坡開幕 藝術家秀台灣多元創作能量

中央社／ 新加坡17日專電

「2026台中市大墩美展文化交流展」今天在新加坡開幕。台中市政府文化局副局長施純福表示，這次將歷屆大墩獎典藏作品帶到新加坡，希望讓當地觀眾透過不同媒材、不同世代藝術家的創作，看見台灣多元的藝術面貌與創作能量。

「2026台中市大墩美展文化交流展」今天下午於新加坡華僑中學文化中心藝術展覽館開幕。根據主辦單位資料，駐新加坡副代表吳文齡、台中市政府文化局副局長施純福、新加坡台北工商協會名譽會長鍾仕達、僑務諮詢委員施至隆、僑務促進委員呂玉靜等多名僑界代表與會。

活動邀請藝術家莊連東、李素月及吳啟林現場創作，展覽精選60件歷屆最高榮譽「大墩獎」典藏作品，是大墩美展創辦31年來首度赴新加坡展出。

施純福表示，感謝駐新加坡代表處協助前期聯繫及邀請僑界、藝文界等人士參與。大墩美展自1996年創辦，今年邁入第31屆，從台中藝術競賽逐步發展為連結台灣與國際的藝術交流平台。

施純福指出，這次將歷屆大墩獎典藏作品帶到新加坡，希望讓當地觀眾透過不同媒材、不同世代藝術家的創作，看見台灣多元的藝術面貌與創作能量，也讓台中藝術成果與更多國際友人相遇。

台中市政府文化局透過新聞資料表示，台中市大墩美展文化交流展今天至11月8日於新加坡華僑中學文化中心藝術展覽館展出，為了讓優秀作品與世界交流，大墩美展自2007年起推動海外文化交流展；今年是大墩美展第17次海外辦展，也使新加坡成為交流版圖的第12個國家、第18座城市，持續拓展台中的國際藝術連結。

新加坡 台中 藝術家

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