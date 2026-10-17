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擊敗新加坡、香港！台北市公共運輸獲評世界第一 北捷：與有榮焉

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
英國Time Out雜誌公布全球城市公共運輸調查結果，台北市今年勇奪冠軍。路透
英國Time Out雜誌公布全球城市公共運輸調查結果，台北市今年勇奪冠軍。路透

英國Time Out雜誌13日公布全球城市公共運輸調查結果，台北市勇奪冠軍，獲得高達95%的居民給予肯定。臺北捷運公司也特地發布新聞稿表示，「與有榮焉」。

Time Out雜誌每年訪問數萬名民眾，了解他們在居住城市的生活體驗。今年訪問全球逾2.4萬名城市居民，從「糟糕」到「極好」，給予當地公共運輸系統1-5的評分。

榜單列出的20座城市，按照當地居民認為公車、火車和電車「不錯」或「非常棒」的比率排序。為讓榜單更具全球代表性，每個國家只納入該國評分最高的城市。

調查顯示，台北捷運車站整潔，月台地面畫有整齊的排隊動線，列車也能準時進站，台北因而獲得居民近乎滿分的95%好評，高居榜首。

調查也指出，北捷去年載客量超過7.67億人次，平均每天約210萬人次，且一張悠遊卡就能搭乘捷運、公車及租借YouBike，整體大眾運輸網絡也持續擴張。

臺北捷運公司16日發布新聞稿，感謝「旅客的支持與信任、全體同仁堅守崗位的辛勤付出」。

今年榜上第二、三名，分別是新加坡香港。新加坡地鐵（MRT）長期被視為城市大眾運輸的標竿，有93.5%的居民給予肯定。而任何曾在香港生活過的人都知道，港鐵（MTR）不只是交通工具，更幾乎融入日常生活，獲得92.8%的評分。

第四到十名依序為：愛丁堡、首爾、蘇黎世、維也納、塔林、赫爾辛基、麥德林（Medellín）。進入前20名的亞洲城市還有上海（11）、大阪（13）與雅加達（15）。

北捷 公共運輸 新加坡 香港 台北

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