醫奉36／林欣榮：得獎高興一分鐘就好 盼花蓮成為東部的醫療希望

第36屆醫療奉獻獎頒獎典禮今天舉行，花蓮慈濟醫院院長林欣榮從醫逾40年，獲得特殊貢獻獎。林欣榮是台灣腦部幹細胞移植巴金森患者的第一人，帶領慈濟醫院發展幹細胞脊髓損傷治療。他謙虛地說，「得獎高興一分鐘就好」，未來持續透過慈濟中西醫的精準醫療，期望花蓮成為東部的醫療希望，實踐健康平權。

72歲的林欣榮，在台下忙著幫慈濟同仁拍照，在台上頒獎時站起坐下都不顯疲態。今年花蓮慈濟得到團體醫療奉獻獎，以及林欣榮個人的特殊貢獻獎，是典禮中最後一個獎項。他感謝慈濟人在頒獎典禮陪他到最後，榮耀都是他們的。

林欣榮說，過去癌症、失智症、巴金森氏症，都用西醫療法和幹細胞自費手術，但過程費時，費用更高達一針五千萬，無健保給付。因此花蓮慈濟近年除了西醫之外，更推動中西醫合療，扶植在地生技產業，結合AI資料庫，快速找到適合病人的中藥，並透過基因檢測，精準給藥。希望透過精準的中西醫合療，讓東部的醫療希望在花蓮生根落地。

他表示，得獎高興一分鐘就好，未來要更精進。證嚴法師提醒慈濟人要有三種心，獅子的勇猛心、駱駝的耐力心、真誠的赤子之心。他謹記證嚴法師的理念，立志要翻轉花東。以前偏鄉壽命少了平均5到8年，過去10年他不斷想要改變，如今大概已經增加了2年，盼望透過全人醫療，實踐健康平權。

高雄醫學大學醫學院名譽教授余幸司說，林欣榮有美國紐約州立大學神經外科博士學位，是非常特別的經歷，而且他將研究經驗用在臨床上，在台灣開創巴金森氏症的外科治療、發展幹細胞在神經疾病上的治療，近年更以中西醫合併療法、精準醫學，開創新的基因療法，以現在72歲的他來講，是非常了不起的事情。

林欣榮年輕時，幾乎一天24小時都在開刀，經常接獲緊急手術，凌晨上刀，一動就到早上7、8點，在繼續接著白天手術，只好趁空檔在開刀房睡覺。後來他到美國進修，汲取腦移植、再生療法、巴金森氏症治療等嶄新醫學概念。1989年歸國後，投入藥物研發及細胞移植等醫學領域，1996年成為台灣將胚胎腦部神經幹細胞成功移植在巴金森氏症病人的第一人。

2022年，花蓮慈濟成為台灣第一家能幫患者培養幹細胞進行脊髓損傷治療的醫院。近年推動中西醫合療，應用在退化性神經疾病及癌症治療。2023年間，中西醫合療團隊針對巴金森氏症等腦神經退化性疾病、癌症等病友，首創以病人基因檢測結果分析，或病人全基因體及全外顯子等定序結果，找出致病基因，再找出可作用的中草藥，進一步幫助病人。

第36屆醫奉獎／林欣榮鑽研細胞移植 從醫40年最掛念如何提升東部醫療水平