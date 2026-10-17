加油不急！中油宣布國內油價繼續凍漲 維持原價

中油17日宣布，下周（19日～25日）國內汽、柴油價格不調整，累計連續凍漲周數推進5周。92無鉛汽油每公升31.2元、95無鉛汽油每公升32.7元、98無鉛汽油每公升34.7元、超級柴油每公升29.9元。

中油指出，中東區域衝突擴大，船舶遇襲事件頻傳，國際油價高檔震盪，為照顧民生與物價平穩，中油繼續吸收漲幅。其中政府減徵貨物稅部分，汽、柴油分別吸收3.7元及2.1元，中油維持亞鄰最低價及美伊戰爭專案平穩機制，10月19日至10月25日中油各再加碼吸收6.9元及8.8元，合計汽、柴油各共吸收10.6元及10.9元。

統計2月28日美伊戰爭開打後至10月18日止，中油執行專案平穩各項措施，汽、柴油合計擴大吸收約289.9億元。

根據油價公式，7D3B指標油前周每桶114.65美元，本周113.77美元，新台幣對美元匯率從31.810元兌一美元貶至32.131兌一美元，考量匯率後指標油80％變動幅度為微增0.19％。