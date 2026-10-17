中東衝突升溫…中油擴大吸收 下周汽、柴油價格凍漲

台灣中油公司17日宣布，自19日凌晨零時起至10月25日晚上12時止，汽、柴油價格維持不調整，分別為92無鉛汽油每公升31.2元、95無鉛汽油每公升32.7元、98無鉛汽油每公升34.7元、超級柴油每公升29.9元。

中油表示，中東區域衝突擴大，船舶遇襲事件頻傳，國際油價高檔震盪。為照顧國內民生與平穩物價，經整體評估，政府擴大貨物稅減徵，汽、柴油分別吸收3.7元及2.1元，且為維持亞鄰最低價並持續執行美伊戰爭專案平穩機制，10月19日至10月25日台灣中油公司各再加碼吸收6.9元及8.8元，合計汽、柴油各共吸收10.6元及10.9元，國內汽、柴油價格維持不調整。

中油公司2月28日至10月18日執行專案平穩各項措施，汽、柴油合計擴大吸收約289.9億元。

中油表示，將持續掌握國際政經情勢及油品市場供需變化，同時配合政府穩定物價政策滾動檢討。10月19日至10月25日各式油品參考零售價格調幅及調整金額如附件，國內汽、柴油零售價格為亞鄰國家最低價，實際零售價格以各營業點公告為準。