收費標準調整！奇萊山屋預告調漲每人800元起 排雲山莊漲至千元

內政部國家公園署昨天預告訂定，太魯閣國家公園奇萊山屋使用規費收費標準草案，平日每人每宿新台幣800元、假日1200元，並預告修正玉山國家公園排雲山莊收費標準，將由現行每人每宿480元，調整為平日1000元、假日1500元。

太魯閣國家公園管理處新建奇萊山屋，坐落海拔3345公尺高山，7月完成驗收，8月開始試營運，奇萊山屋提供山友優質、安全高山住宿與緊急避難空間，更與周邊既有避難小屋連成一線，大幅提升奇萊山區登山活動整體品質與安全保障。

內政部國家公園署昨天公告，預告訂定「太魯閣國家公園奇萊山屋使用規費收費標準」，考量奇萊山屋地處偏遠，興建階段材料運輸不易，且完工後需派員進駐經營管理及維護，以提供山友安全、舒適且永續的住宿環境。

國家公園署說明，山屋內設有完善的休憩、炊煮、充電及救護設施，並採用太陽能、風力發電與生態廁所，以落實環境永續及無痕山林原則，為落實使用者付費原則以反映政府提供服務成本，訂定奇萊山屋使用規費收費標準草案；草案預告期間為60天。

收費標準草案明定，太魯閣國家公園奇萊山屋使用規費為平日每人每宿800元，假日每人每宿1200元。

國家公園署也在昨天公告，預告修正「玉山國家公園管理處排雲山莊使用規費收費標準」第2條條文，指出排雲山莊使用規費收費標準自100年11月7日發布施行後，經歷一次修正，最近一次修正發布日期為102年4月25日。

國家公園署說明，考量排雲山莊地處海拔3402公尺的高山偏遠地區，物資運補與維護極具挑戰，為提升服務設施與山域安全品質，玉山國家公園管理處逐年投入經費辦理修繕改良。

國家公園署指出，為落實使用者付費原則，合理反映政府興建、營運管理及高山環境維護的實質成本，並兼顧高山資源永續與平假日人潮分流調節，因此修正收費標準，草案預告期間為60天。

現行排雲山莊為每人每宿480元，修正條文明定，排雲山莊使用規費為平日每人每宿1000元，假日每人每宿1500元。