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國際油價高檔震盪 中油：下周汽柴油價格維持不調整

中央社／ 台北17日電
中油今天宣布，自19日凌晨零時起至10月25日晚上12時止，汽、柴油價格維持不調整。聯合報系資料照
中油今天宣布，自19日凌晨零時起至10月25日晚上12時止，汽、柴油價格維持不調整。聯合報系資料照

中油今天宣布，自19日凌晨零時起至10月25日晚上12時止，汽、柴油價格維持不調整，分別為92無鉛汽油每公升新台幣31.2元、95無鉛汽油每公升32.7元、98無鉛汽油每公升34.7元、超級柴油每公升29.9元。

儘管中東區域衝突擴大，船舶遇襲事件頻傳，國際油價高檔震盪，中油今天透過新聞稿表示，為照顧國內民生與平穩物價，經整體評估，政府擴大貨物稅減徵，汽、柴油分別吸收3.7元及2.1元，且為維持亞鄰最低價並持續執行美伊戰爭專案平穩機制，10月19日至10月25日中油公司各再加碼吸收6.9元及8.8元，合計汽、柴油各共吸收10.6元及10.9元，國內汽、柴油價格維持不調整。

台灣中油公司2月28日至10月18日執行專案平穩各項措施，汽、柴油合計擴大吸收約289.9億元。中油表示，將持續掌握國際政經情勢及油品市場供需變化，同時配合政府穩定物價政策滾動檢討。

中油 柴油 油價 汽柴油價格

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