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薔琵最快今晚轉強颱！氣象署：估22日抵台灣東部外海 路徑待觀察
氣象署表示，20日之前各地大致多雲到晴，西半部高溫上看35度；中度颱風薔琵最快今晚轉強颱，預計22日來到台灣東部外海，後續可能北轉，或偏西不排除通過台灣，還待觀察。
中央氣象署預報員張承傳告訴中央社記者，20日前天氣和今天類似，各地大致多雲到晴，僅基隆北海岸、台東地區、恆春半島有零星降雨，午後南部山區有零星短暫陣雨。
10月21日、22日東北季風增強，氣象署指出，新竹以北及宜蘭地區有局部短暫陣雨，花東地區及恆春半島有零星短暫陣雨，苗栗以南地區為多雲到晴，午後南部山區有零星短暫陣雨。
張承傳指出，23日、24日受到颱風或其外圍環流影響，北部、東北部有陣雨或局部大雨，東部、東南部地區與中部地區有局部短暫陣雨，南部地區可能有零星降雨。
氣溫部分，張承傳表示，20日之前西半部高溫攝氏34度、35度，東半部31度、32度，各地低溫約23到25度，他提到，21日、22日東北季風增強，北部、東北部高溫降到25度，低溫約21度，中南部高溫仍有33度、34度。
至於颱風動態，張承傳表示，中度颱風薔琵最快今晚升級為強颱，將偏西移動後轉西北西方向朝台灣東方海面接近，22日抵達台灣東部外海，之後可能慢慢往北轉，但也有部分模式預測，若太平洋高壓持續偏強，颱風可能偏西不排除通過台灣，還待持續觀察。
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