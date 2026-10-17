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醫奉36／院長也輪班 吳榮州：醫師天性是知道病人有苦難一定跳出來

聯合報／ 記者魏忻忻／台北即時報導
第36屆醫療奉獻獎頒獎典禮今天舉行，屏東基督教醫院院長吳榮州獲得個人醫療奉獻獎。由總統府資政張博雅頒獎。記者魏忻忻／攝影
第36屆醫療奉獻獎頒獎典禮今天舉行，屏東基督教醫院院長吳榮州獲得個人醫療奉獻獎。由總統府資政張博雅頒獎。記者魏忻忻／攝影

第36屆醫療奉獻獎頒獎典禮今天舉行，屏東基督教醫院院長吳榮州獲得個人醫療奉獻獎。吳榮州創立屏東第一個心導管室，28年來一直24小時營運，是濁水溪以南唯二。他說醫師的天性就是「知道病人有苦難，一定會跳出來協助。

今天由總統府資政張博雅頒獎給吳榮州，張博雅也是醫療奉獻獎的發起人，她說醫療奉獻獎是政府對偏鄉奉獻醫療人員的感謝，如今台灣本地人跟上外籍神職人士的腳步，持續奉獻這場土地。吳榮州的專業背後是滿滿的悲憫情懷，減輕患者的痛苦，讓緊急需要救援的屏東患者不用遠至高雄。

吳榮州雖然已是院長，但依然輪班。因為堅守崗位，差點錯過兒子婚禮。原來當天是新冠疫情期間，和他工作的同事新冠，依時的規定，他也要被匡列。眼看無法出席，他把要給孩子的祝福錄了一段影音，把想講的話和祝福給他們。後來衛生局為他重新再篩一次，發現是偽陽性，他於是用了25分趕至婚禮現場，最後五分鐘終於現身。

吳榮州說，若患者需要急救，醫師有的念頭就是救人救命。醫師的天性就是「知道病人有苦難，一定會跳出來協助。但也因為忙於臨床，家裡都交給太太打理，他今天特別感謝太太，在台上給太太一個大大的擁抱。 

28年前，屏東縣沒有心導管室，急性心肌梗塞患者須轉送高雄，救護車跨越高屏溪的每一分鐘，都是心肌持續流失的代價。原本在高醫服務的吳榮州，受到屏基「哪裡有需要，就往哪裡去」的理念感召，離開高醫舉家搬到屏東。1999年創建屏東縣第一間心導管室，建立全年無休24小時心導管on call制度。

吳榮州近年投入心血管疾病照護與醫院經營管理，推動區域醫療品質提升與醫療資源整合，並領導醫院發展社區健康促進及醫療創新，強化偏鄉醫療服務量能，亦兼具臨床、行政與公共衛生專業，提升屏東地區醫療可近性與照護品質。

第36屆醫奉獎／吳榮州 開啟心血管急重症在地治療 成功守住屏東人的「心」

第36屆醫療奉獻獎頒獎典禮今天舉行，屏東基督教醫院院長吳榮州獲得個人醫療奉獻獎。他說醫師天性就是「知道病人有苦難，一定會跳出來協助。但也因為忙於臨床，家裡都交給太太打理，他今天特別感謝太太，在台上給太太一個大大的擁抱。 記者魏忻忻／攝影由總統府資政張博雅頒獎。記者魏忻忻／攝影
第36屆醫療奉獻獎頒獎典禮今天舉行，屏東基督教醫院院長吳榮州獲得個人醫療奉獻獎。他說醫師天性就是「知道病人有苦難，一定會跳出來協助。但也因為忙於臨床，家裡都交給太太打理，他今天特別感謝太太，在台上給太太一個大大的擁抱。 記者魏忻忻／攝影由總統府資政張博雅頒獎。記者魏忻忻／攝影

病人 醫師 醫療奉獻獎

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