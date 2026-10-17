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醫奉36／一句埔里缺醫師毅然來台 華僑陳楷琳行醫43年喊：我是台灣人

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
43年前，南投埔里基督教醫院家醫科主治醫師陳楷琳（右），聽聞我國南投埔里基督教醫院多名醫師離職，毅然放棄赴美國空軍醫院行醫機會，選擇來台填補人力空缺。記者林琮恩／攝影
43年前，南投埔里基督教醫院家醫科主治醫師陳楷琳（右），聽聞我國南投埔里基督教醫院多名醫師離職，毅然放棄赴美國空軍醫院行醫機會，選擇來台填補人力空缺。記者林琮恩／攝影

43年前，南投埔里基督教醫院家醫科主治醫師陳楷琳，聽聞我國南投埔里基督教醫院多名醫師離職，毅然放棄赴美國空軍醫院行醫機會，選擇來台填補人力空缺，長年服務偏鄉，還歷經921地震災民搶救，獲本屆醫療奉獻獎，如今年逾75歲仍堅持行醫，盼繼續守護偏鄉。陳楷琳在頒獎典禮上表示，若有天退休，她會選擇留在台灣，「台灣就是我的家，我是台灣人！」

陳楷琳為菲律賓華裔家庭第三代，自幼志願從醫，考進遠東學院醫檢系，越戰期間至美國空軍基地醫院實習，目睹傷兵開腸破肚，因此挑戰醫學系，踏上從醫之路，原先規畫赴美深造，某次在醫院團契中，得知我國南投埔里3名醫師年事已高，達70、80歲，因接連退休，導致醫師出現人力缺口，她致信該院時任院長「埔里阿嬤」紀歐惠，並毅然決然來台行醫。

陳楷琳表示，即使獲得美國空軍醫院錄取通知，她仍選擇來台，且並不覺得可惜，她已在台灣有了孩子，還有孫子、孫女及同事、朋友，在台灣行醫43年，待在台灣的時間，已超過在菲律賓時間，台灣就是我的家，我是台灣人，她年逾75仍行醫不輟，退休後雖預計定期回故鄉菲律賓走走，但已決定永久定居台灣。

陳楷琳長年行醫，陪伴家人時間少，其丈夫今天表示，若她有時間，希望能在國內放假，一起走走。陳楷琳則表示，心中對家人有些虧欠，會盡量設法陪伴他們。

頒獎人、立法院厚生會創會會長黃明和指出，陳楷琳43年前因國內醫院醫師短缺而來台行醫，我國醫療人員至今仍不足，當面建議衛福部長石崇良，應設法讓社區的醫事人員回流，或可比照健康幣，打造一款專屬醫事人員的「幣」，吸引人才回到醫療現場。

第36屆醫奉獎／從菲律賓到南投山城 陳楷琳奉獻43年歲月給異鄉土地

埔里 華僑 醫療奉獻獎 南投 醫師 偏鄉

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