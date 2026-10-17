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醫奉36／揹著32公斤器材到宅看牙 陳立愷喊話盼到宅醫療有法源依據

聯合報／ 記者魏忻忻／台北即時報導
第36屆醫療奉獻獎頒獎典禮今天舉行，北市聯醫仁愛院區顧問醫師陳立愷獲得個人醫療奉獻獎，現場有強大的應援團到場加油。記者魏忻忻／攝影
第36屆醫療奉獻獎頒獎典禮今天舉行，北市聯醫仁愛院區顧問醫師陳立愷獲得個人醫療奉獻獎，現場有強大的應援團到場加油。記者魏忻忻／攝影

第36屆醫療奉獻獎頒獎典禮今天舉行，北市聯醫仁愛院區顧問醫師陳立愷獲得個人醫療奉獻獎。陳立愷長期投入特殊需求者口腔醫療，至今每周揹著32公斤重的器材到宅為患者服務，他說行醫從來不是治好一顆牙，而是讓那些原本被醫療拒於門外的人，也能被好好照顧。他也向衛福部長石崇良喊話，盼到宅醫療能有法源依據，提供更完善的服務。

今天由聯合報社長游美月頒獎給陳立愷。身為最早與醫療奉獻獎前行的單位，36年來看許多得主為醫療開出一路繁花，游美月向所有選擇留下，堅守工作的醫療人員致敬。而陳立愷選擇一條非典型的道路，從特殊需求患者至到宅服務，再進入監獄高牆，令人敬佩。

今天有強大的應援團到場為陳立愷加油，有北市聯醫歷任三位院長，包括吳康文、黃碧桃，還有許多聯醫的工作夥伴。陳立愷開玩笑說，已經告訴他們要低調，但他們「講不聽」。他也強調，聯醫不分藍綠，都支持做特殊牙科，彌平社會傷口。

 陳立愷中氣十足，但他前幾年才因肺腺癌接受治療，三個月就回到工作崗位。他長期投入特殊需求者口腔醫療，深耕身心障礙者、高齡者及受刑人口腔照護，推動特殊需求牙科制度建立，同時結合法律與醫療專長，倡議病人權益及醫療倫理，提升弱勢族群醫療可近性。他也相信，醫療面前，首先看見的應該是一個「人」，他會持續為病人努力下去。

第36屆醫奉獎／陳立愷從身障牙科到監獄醫療 始終守護被遺忘的角落

第36屆醫療奉獻獎頒獎典禮今天舉行，北市聯醫仁愛院區顧問醫師陳立愷獲得個人醫療奉獻獎。陳立愷向衛福部長石崇良喊話，希望到宅醫療能有更完善法源依據，提供服務。記者魏忻忻／攝影
第36屆醫療奉獻獎頒獎典禮今天舉行，北市聯醫仁愛院區顧問醫師陳立愷獲得個人醫療奉獻獎。陳立愷向衛福部長石崇良喊話，希望到宅醫療能有更完善法源依據，提供服務。記者魏忻忻／攝影

第36屆醫療奉獻獎頒獎典禮今天舉行，北市聯醫仁愛院區顧問醫師陳立愷獲得個人醫療奉獻獎，由聯合報社長游美月頒獎。記者魏忻忻／攝影
第36屆醫療奉獻獎頒獎典禮今天舉行，北市聯醫仁愛院區顧問醫師陳立愷獲得個人醫療奉獻獎，由聯合報社長游美月頒獎。記者魏忻忻／攝影

石崇良 醫療奉獻獎 口腔 患者 醫師 北市

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