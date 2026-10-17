立院通過老人健保免費合理嗎？衛福部這麼說

立法院會三讀修正通過攸關老人健保費免費的《老人福利法》第22條條文，明訂近一年綜合所得未達申報標準或綜所稅率未達20%的經濟弱勢長輩，由中央主管機關補助全額健保費。衛福部17日表示，2026年要補助金額400億元，隨著老人人口成長，2049年要補助628.6億元，健保收支失衡，須增稅收或調保費因應。

衛福部表示，估計2026年底65歲以上老人約485萬人，如補助稅率低於20%者老人，約有403萬人，約需400億元。若以保費支應，主要勞動人口20至64歲1,485萬人，平均每人每年需多負擔約2,690元；若以中央稅收支應，698萬元繳稅家庭，每個繳稅家庭每年需多繳約5,720元。隨高齡人口增加，經費需求上升、勞動人口的負擔也會增加。

衛福部17日表示，健保政策，不只要有投入，更要公平、有效、永續。政府支持老人福利，但須兼顧量能負擔、健保永續與世代正義。

衛福部17日列出五大點說明「老人福利法健保費補助」令人擔憂。首先，不符合量能負擔精神，健保費補助應考慮個人經濟能力而非年齡；政府已針對低、中低收入戶及特定弱勢族群提供補助。

第二，衛福部指出，長者不等於弱勢，此舉使富老人搭便車補助。所得稅率未達20%（所得淨額133萬元）之排富機制過於寬鬆，預估83%老年人符合資格，非弱勢、高資產富裕老人一同納入補助、不公平。

第三，衛福部指出，嚴重衝擊健保財務永續。人口老化、整體醫療支出上升，長期少子女化造成保費收入源頭下降，健保收支失衡。

第四，衛福部指出，鉅額財務轉嫁，世代負擔不均。對老人健保補助金額轉嫁給現有青壯年勞動人口負擔，預估今年所需經費約399.65億元、2049年增至628.6億元，政府須增稅收或調保費因應。

第五，衛福部指出，影響資源分配，排擠其他政府支出。大量資金用於健保費補助，排擠其他公共預算，影響長照、社福及其他政府資源分配。健保政策，不只要有投入，更要公平、有效、永續，須以更普及、更公平、更可行的方式，支持每一位長者安安心在地安老。