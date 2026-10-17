一天走不到300步、牙齒僅剩4顆…罕病XLH折磨終身 病友盼新藥擴大給付

「性聯遺傳型低磷酸鹽症」（XLH）是一種罕見且具遺傳性的終身性疾病，即使沒有明確家族史，仍可能因新發變異而罹患XLH。國健署統計全國有165位患者，其中6位已過世。專家呼籲，FGF23單株抗體比傳統口服磷及活性維生素D效果更加，期待能開放骨齡16歲以上的成人也能使用。

今年小學四年級的涵涵，從一年級開始逐漸出現X型腿，也經常抽筋、腳部不適，甚至曾罹患足底筋膜炎。家人原以為是生長痛或運動後肌肉痠痛，直到腿型持續變化，才前往台大醫院就診，經兒科、骨科及內分泌檢查後，確診罹患性聯遺傳型低磷酸鹽症（XLH）。

不過其實早有徵兆，涵涵從幼稚園時期便反覆蛀牙、牙齒長膿包，甚至多顆乳牙及臼齒接受根管治療，確診後才知道牙齒問題也可能與疾病有關。

涵涵媽媽說，涵涵先接受約一個月的口服治療，之後由醫療團隊依病況安排轉換照護與定期追蹤。期待未來能有更完整的跨專科與在地支持，減少家庭長期照護的負擔。

中華民國兒童生長協會理事長羅福松說，XLH與磷代謝異常有關，過去兒童XLH主要以口服磷酸鹽搭配活性維生素D治療，藉由補充體內不足的磷，改善低血磷與骨骼礦化問題。然而，XLH與FGF23異常升高有關，即使補充磷，仍可能因腎臟持續排磷而流失；療程通常須及早開始，且每日多次服藥，對兒童與家庭也帶來一定負擔。

羅福松說，XLH是需要長期管理的終身性疾病，照護範圍應涵蓋生化指標、身高成長、骨骼與腎臟健康、牙齒狀況及活動能力。患者應及早獲得診斷並規律追蹤，由內分泌、腎臟、骨科及牙科等跨專科團隊，依個別病況與成長階段評估治療及監測計畫，以銜接從兒童到成人各階段的照護需求。

台大醫院小兒內分泌科主任童怡靖表示，XLH不會因患者長大而「畢業」，疾病造成的影響也不會自動消失。部分成人患者可能因過去未被診斷、治療中斷或長期缺乏追蹤，讓骨骼與功能問題逐年累積，甚至將「疼痛、走不動、做不到」當成自己這輩子只能接受的日常。因此，「已經習慣了」不代表「只能這樣了」，重新與熟悉XLH的醫療團隊建立連結，有助於掌握目前身體狀況及後續照護需求。

童怡靖指出，成人患者除骨骼疼痛與關節問題外，也可能面臨行走距離受限、蹲下困難、日常自理能力下降，及脊椎、下肢與牙齒等長期問題；其中，反覆牙髓感染、牙齒膿瘍及牙周問題，亦可能影響飲食與生活。由於XLH需要長期且跨專科管理，患者應由熟悉疾病的內分泌、腎臟、骨科及牙科團隊，依個別病況評估治療與追蹤，不宜自行停藥或調整治療；曾因成長、轉換醫療體系或其他因素中斷照護的成人病友，更應重新回到醫療體系，以維持身體功能與生活品質。

現年40餘歲的性聯遺傳型低磷酸鹽症病友聯誼會長蘇瑞臻，也自述骨骼疼痛與行動問題逐漸加劇，最嚴重時一天甚至走不到300步，下排牙齒僅剩4顆，連走路、吃飯這些再平凡不過的日常都成為沉重負擔。其後，她在醫療團隊評估下調整照護方式，並持續接受追蹤。

她表示，骨痛明顯改善，行走距離也從不到300步逐步增加至約3000至4000步；後續接受植牙時，也觀察到牙齒與骨骼整合狀況有所改善。對她而言，照護帶來的改變不只是數字上的進步，更是重新找回生活的可能，以及因疾病而逐漸失去的日常。

羅福松說，目前健保已給付新型抗FGF23單株抗體，但限骨齡16歲以下、仍有生長板空間的患者，成人患者仍須透過傳統口服藥物治療。XLH造成的骨骼問題可能持續一生，盼健保未來能將新藥給付擴大至成人，降低長期疾病負擔。