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醫奉36／林啟禎小兒骨科37年 把病人當自己孩子「讓不可能變可能」

聯合報／ 記者沈沛育／台北即時報導
第36屆醫療奉獻獎頒獎典禮今天舉行，投入小兒骨科37年的秀傳醫院骨科主治醫師林啟禎獲得個人醫療奉獻獎。記者沈沛育／攝影
第36屆醫療奉獻獎頒獎典禮今天舉行，投入小兒骨科37年的秀傳醫院骨科主治醫師林啟禎獲得個人醫療奉獻獎。記者沈沛育／攝影

第36屆醫療奉獻獎頒獎典禮今天舉行，投入小兒骨科37年的林啟禎獲得個人醫療奉獻獎。秀傳醫院骨科主治醫師林啟禎說，他把病人當成自己的孩子，都是發自內心的愛跟喜歡，多年來發揮「把不可能變成可能」的理念，拯救每個需要幫助的偏鄉孩子。

林啟禎說，愛的力量讓他堅持下去。多年來，他把學生當作自己的小孩、把小孩當病人、把病人當學生來教，全部都是最親近的人，所以都是發自內心的愛跟喜歡。

林啟禎分享，一開始在兒童骨科時，曾遇到小孩車禍骨折，發生慢性骨髓炎，其他醫院建議截肢。但他發揮「把不可能變成可能」的責任感，在7、8次手術後，成功消除發炎，也把孩子的腳拯救回來，後來順利癒合，恢復走路能力。經過30年 ，有一次門診來了一名7歲小朋友，原來小朋友的爸爸就是當年的男孩，要帶兒子來看爸爸的救命恩人。

林啟禎的太太也來到現場。林啟禎分享，當初與太太在大學時透過偏鄉服務隊認識，也對弱勢原鄉的愛埋下種子。他感性感謝太太，每次有人問他成功的祕訣是什麼，他都說「老婆我愛你！聽老婆的話就對了！」引起全場熱絡掌聲和笑聲。

林啟禎笑說，除了太太之外，也感謝台大醫院，讓他有紮實的五年實習醫師訓練，後來在成大醫院服務35五年，不管花多少時間做多少傻事，成大醫院都全力支持。他也感謝，退休之後，秀傳體系給予他繼續服務發揮的平台。他說，小兒骨科醫師真的都在服務弱勢，所以每個醫師都有很多故事。

央廣副總台長沈聰榮說，林啟禎在小兒骨科領域有卓越貢獻，總是把病患需求放在第一優先，不畏艱難投入教學和偏鄉醫療。如今已退休仍避不容辭，希望透過政策引導和傳承，持續守護台灣醫療。林啟禎當年選了人跡罕見的路，不僅點亮自己的生命，與造福無數孩童生命：「不立志做大官、不立志做大事，立志做好每一件小事。」

林啟禎是小兒骨科權威、曾任醫策會董事長7年，如今擔任秀傳醫療體系總顧問、成大名譽教授，他與台灣小兒骨科夥伴共同促成嬰幼兒發展性髖關節脫臼檢查納入健康手冊，也讓人工電子耳獲得健保給付。

現在林啓禎已自成大退休，但只要學生需要，林啓禎義不容辭；身兼十多個專家委員會職務，透過政策引導與傳承，繼續守護台灣醫療。

第36屆醫奉獎／林啟禎 選擇人徑稀少的路 守護最弱勢的兒童

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