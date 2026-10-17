醫奉36／11年前沒能為您做的事…吳安綺含淚告慰亡嬤 喊話要堅守偏鄉

來自花蓮原鄉的太魯閣族護理師吳安綺，因阿嬤11年前病逝，決心以族名「紗絯」成立居家護理所，深入部落照顧病人、陪伴家屬，獲頒第36屆醫療奉獻獎。她今天出席頒獎典禮時，含淚向天上的阿嬤喊話「11年前沒能為您做到的事，我會繼續做下去。」盼讓更多長輩吃得好、走得好，健康老化。

2015年吳安綺的阿嬤，因多重慢性病感染不幸離世，她表示，希望將悲傷化為動力，照顧每一位族人，懷抱初心回饋花蓮縣鄉民，也感謝阿嬤以上帝的愛教育她，給他純正的信仰，讓她永遠保持善良的心，而護理工作固然辛苦，但能把患者照顧好，讓長輩「會吃飯、能走路」，移除鼻胃管，回到熟悉的部落，中風者可以與他人打招呼，「是一件美好的事情！」

吳安綺曾呼籲，政府給予更多誘因，讓更多護理師願意至偏鄉服務，或讓正在偏鄉服務的人願意留下，提升偏鄉民眾的平均餘命及健康平權。她今天也在台上領獎時表示，希望社會能給護理師肯定，讓護理人員更有力量繼續走下去，也希望用在花蓮服務偏鄉長輩的案例，讓大眾知道，「我們（護理界）可以做得到！」

被主持人問及，得到醫療奉獻獎，想向在天上的阿嬤說什麼？吳安綺含淚表示，看到她協助的長輩回歸生活，就好像看到自己的阿嬤，她想像阿嬤說，「11年前沒辦法做到的事，我會繼續做下去」，讓長輩身上不要太多管路，在人生最後的日子裡，可以吃得好、走得好，開心過生活，她希望翻轉不健康餘命達8年現況，讓長輩都能像已故英國女王伊麗莎白二世，罹病至離世只有7天。

第36屆醫奉獎／吳安綺 把阿嬤的遺憾化為力量 長駐偏鄉居家護理長輩