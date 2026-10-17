行憲紀念日連假機票10月19日開搶 台金航線468架次、4萬多個座位

行憲紀念日3天連假機票即將開放訂位！交通部民用航空局宣布，115年行憲紀念日連假台金管制航線將於10月19日上午9時起開放訂位，台金航線共規劃468架次、提供4萬零6個座位。金門縣政府已請民航局要求航空公司密切掌握訂位情況，後續將視旅運需求適時增班，提醒有返鄉、旅遊需求的民眾提早規劃、把握訂位時間。

今年行憲紀念日連假自12月25日（週五）至27日（週日），共3天。民航局將12月24日至28日列為航空疏運期，為期5天，因應連假前後往返離島的旅運需求。

為避免尖峰時段機位遭占用卻未搭乘，這次連假部分航班機票將加註「限當日當班次」、「逾期作廢」等使用限制，並實施退票費用分級制。其中，12月24日至26日為台灣出發前往離島的尖峰時段，12月26日至28日則為離島出發返回台灣的尖峰時段，購票旅客須特別留意機票規定。

依規定，購買上述加註使用限制的機票，若要辦理退票，將依距離航班起飛時間分為3個級距：起飛前7日以上，最高收取票面價10%；起飛前1日至6日，最高收取20%；起飛當日、航班起飛前，最高收取30%退票手續費。縣府提醒，旅客若因故無法搭乘原訂航班，務必在起飛前通知航空公司取消訂位，再至原開票處依機票規定辦理退票，以免影響自身權益。

金門縣政府也提醒，連假期間機位需求增加，民眾應事先訂妥機票，避免抵達機場後才候補，耽誤行程。此外，離島航班較容易受到天候影響而異動，旅客出發前應隨時留意氣象及航空公司最新航班資訊，搭機當天也要預留充足時間前往機場報到，並備妥身分證件，確保行程順利。