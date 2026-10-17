快訊

薔琵最快今晚轉強颱！氣象署：估22日抵台灣東部外海 路徑待觀察

獨／LINE Pay 75萬筆個資遭中國大陸暗網兜售 賣家竟只開價399美元

聽新聞
0:00 / 0:00

行憲紀念日連假機票10月19日開搶 台金航線468架次、4萬多個座位

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
交通部民用航空局宣布，115年行憲紀念日連假台金管制航線將於10月19日上午9時起開放訂位，圖為金門尚義機場班機作業。聯合報系資料照
交通部民用航空局宣布，115年行憲紀念日連假台金管制航線將於10月19日上午9時起開放訂位，圖為金門尚義機場班機作業。聯合報系資料照

行憲紀念日3天連假機票即將開放訂位！交通部民用航空局宣布，115年行憲紀念日連假台金管制航線將於10月19日上午9時起開放訂位，台金航線共規劃468架次、提供4萬零6個座位。金門縣政府已請民航局要求航空公司密切掌握訂位情況，後續將視旅運需求適時增班，提醒有返鄉、旅遊需求的民眾提早規劃、把握訂位時間。

今年行憲紀念日連假自12月25日（週五）至27日（週日），共3天。民航局將12月24日至28日列為航空疏運期，為期5天，因應連假前後往返離島的旅運需求。

為避免尖峰時段機位遭占用卻未搭乘，這次連假部分航班機票將加註「限當日當班次」、「逾期作廢」等使用限制，並實施退票費用分級制。其中，12月24日至26日為台灣出發前往離島的尖峰時段，12月26日至28日則為離島出發返回台灣的尖峰時段，購票旅客須特別留意機票規定。

依規定，購買上述加註使用限制的機票，若要辦理退票，將依距離航班起飛時間分為3個級距：起飛前7日以上，最高收取票面價10%；起飛前1日至6日，最高收取20%；起飛當日、航班起飛前，最高收取30%退票手續費。縣府提醒，旅客若因故無法搭乘原訂航班，務必在起飛前通知航空公司取消訂位，再至原開票處依機票規定辦理退票，以免影響自身權益。

金門縣政府也提醒，連假期間機位需求增加，民眾應事先訂妥機票，避免抵達機場後才候補，耽誤行程。此外，離島航班較容易受到天候影響而異動，旅客出發前應隨時留意氣象及航空公司最新航班資訊，搭機當天也要預留充足時間前往機場報到，並備妥身分證件，確保行程順利。

115年行憲紀念日連假台金管制航線將於10月19日上午9時起開放訂位，台金航線共規劃468架次、提供4萬零6個座位，請有需求的民眾記得把握時間訂位。圖／縣府提供
115年行憲紀念日連假台金管制航線將於10月19日上午9時起開放訂位，台金航線共規劃468架次、提供4萬零6個座位，請有需求的民眾記得把握時間訂位。圖／縣府提供

連假 航線 機票 民航局 交通部

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

星宇航空ITF線上旅展開跑 85折起、聯名卡最高折3千元

搶好康！雄獅、鳳凰及旅天下線上旅展已開跑

入境先填「電子申報」省時間？台人赴日排隊逾1小時：紙本幾乎秒過

星宇ITF線上旅展開跑 買機票可獲蔡依林迷你唱片NFC鑰匙圈

相關新聞

薔琵最快今晚轉強颱！氣象署：估22日抵台灣東部外海 路徑待觀察

氣象署表示，20日之前各地大致多雲到晴，西半部高溫上看35度；中度颱風薔琵最快今晚轉強颱，預計22日來到台灣東部外海，後...

醫奉36／一句埔里缺醫師毅然來台 華僑陳楷琳行醫43年喊：我是台灣人

43年前，南投埔里基督教醫院家醫科主治醫師陳楷琳，聽聞我國南投埔里基督教醫院多名醫師離職，毅然放棄赴美國空軍醫院行醫機會，選擇來台填補人力空缺，長年服務偏鄉，還歷經921地震災民搶救，獲本屆醫療奉獻獎，如今年逾75歲仍堅持行醫，盼繼續守護偏鄉。陳楷琳在頒獎典禮上表示，若有天退休，她會選擇留在台灣，「台灣就是我的家，我是台灣人！」

影／趕赴醫院救人卻遇車禍…名醫朱志生離世 妻悲痛：人就這樣沒了

高醫心臟血管內科醫師朱志生深夜趕赴醫院救人，途中車禍不幸身亡，留下妻子與3名孩子，朱妻今受訪淚訴，丈夫平時為了救治病患，經常忙到凌晨一、兩點才回家，沒想到這次出門竟成永別，哽咽說「太突然了」，前一天夫妻還在聊天說話，卻再也等不到丈夫回家。

醫奉36／揹著32公斤器材到宅看牙 陳立愷喊話盼到宅醫療有法源依據

第36屆醫療奉獻獎頒獎典禮今天舉行，北市聯醫仁愛院區顧問醫師陳立愷獲得個人醫療奉獻獎。陳立愷長期投入特殊需求者口腔醫療，至今每周揹著32公斤重的器材到宅為患者服務，他說行醫從來不是治好一顆牙，而是讓那些原本被醫療拒於門外的人，也能被好好照顧。他也向衛福部長石崇良喊話，盼到宅醫療能有法源依據，提供更完善的服務。

行憲紀念日連假機票10月19日開搶 台金航線468架次、4萬多個座位

行憲紀念日3天連假機票即將開放訂位！交通部民用航空局宣布，115年行憲紀念日連假台金管制航線將於10月19日上午9時起開放訂位，台金航線共規劃468架次、提供4萬零6個座位。金門縣政府已請民航局要求航空公司密切掌握訂位情況，後續將視旅運需求適時增班，提醒有返鄉、旅遊需求的民眾提早規劃、把握訂位時間。

健保補助讓石崇良失眠！怒批是「齊頭式平等」 強調明年不會漲健保費

立法院昨三讀通過「老人福利法」修正案，年滿65歲、所得稅率未達20%的長者，健保費將由政府補助。衛福部長石崇良今天出席醫療奉獻獎頒獎典禮時坦言，昨晚為此事失眠，憂心健保制度永續發展。他指出，修法看似落實健康平權，實際上卻是「齊頭式平等」，據衛福部估算，台北市將獲中央補助56.6億元，雲林縣卻僅有13.6億元，質疑「這是拉近健康平權，還是拉遠？」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。