醫奉36／鄭宏熙：台北不缺我一個急診醫師 但台東需要我、期待新血加入

第36屆醫療奉獻獎頒獎典禮今天舉行，台東馬偕醫院急診醫學科主治醫師鄭宏熙獲得個人醫療奉獻獎。他在台東服敄廿二年，他說，「台北不缺我一個急診醫師，但台東需要我。」為了讓更多患者活著走出醫院，他一手打造台東的到院前救護體系，但他希望有更多新血加入，照顧台東偏鄉。

由立法院厚生會會長陳菁徽頒獎給鄭宏熙，她說鄭宏熙一開始是孤軍奮戰，到現在已經有一整個軍團，打造強大的院前救護戰力，令人敬佩。鄭宏熙說，支持他繼續走下去的，是目前救治患者的成果，目前台東市有90多名高級救護技術員，人數僅次於新北市。

今天領獎，鄭宏熙沒有穿著西裝，也沒有穿白袍，而是穿上寫著台東緊急醫療的反光背心。他說自己經常穿著這背心走透透，因為自己體質「特殊」，經常在路上看到需要急救的人，穿著這個背心，大家便知道可以向他求救。多年前來到台東，當時的長官說，你待個兩年就可以回來，但他心裡想：「我沒有要回來。」

台東縣目前90多名高級救護技術員，奔赴於南北兩端長達176公里縣內轄區，近年每年拯救數十名瀕死患者，幕後推手正是鄭宏熙。這廿二年來，有孕婦經他搶救，成功的生下女兒，還和同一天生日；他救過骨科醫師的球友，救友痊癒後球技大增，打得骨科醫師招駕不住，救回來愈來愈會打球。

鄭宏熙深耕守護台東偏鄉急重症病人22年，著手台東到院前緊急救護規畫，提升東部緊急醫療量能，積極在台東偏鄉推動「護心計畫」及5G行動急診室，讓醫師能在病人到院前即時掌握病況、遠端判讀，爭取黃金救援時間，並從零開始建立台東的到院前救護體系，目前已培育92名高級救護技術員、成立11支高級救護隊，位列全國第二。

第36屆醫奉獎／縫補台東救護網 鄭宏熙拉長急重症患者生命線