醫奉36／讚得主奉獻偏鄉數10年 陳時中自嘲：明年下鄉也來不及拿獎

立法院厚生會今天舉辦第36屆醫療奉獻獎頒獎典禮，邀行政院政務委員陳時中、衛福部部長石崇良出席致詞。陳時中提到，從衛福部長任內至今，他已多次出席醫療奉獻獎頒獎典禮，「每次出席，都很懊惱為何自己沒資格得獎？」因得獎者多在第一線服務20、30年以上，他自嘲「明年下鄉也來不及」，鼓勵得獎者持續努力，未得獎醫師，繼續努力嘗試得獎。

陳時中說，他出席醫療奉獻獎時，總懊惱自己為何沒資格得獎，得獎者多在偏鄉服務20、30年以上，眼看年紀漸長，獲獎機會愈來愈低，即使明年下將也來不及，醫奉獎得主在第一線努力，他的工作則在政策方面，未來一定持續在行政院擬立，爭取政府為偏鄉、需要被照顧患者做更多事，就制度、經費上提供更多支持，也盼社會看見醫奉獎醫師的努力，讓社會愈來愈好。

「政府做不到的，謝謝各位補足缺口。」石崇良指出，醫療奉獻獎得主服務許多民眾，讓偏鄉、離島地區居民生命獲得保障，他們堅定無私的守護，「是台灣最美麗的風景」，他引用柏拉圖名言「善行給我們力量，也會激發他人行善」，希望各界從得獎者故事中，看見醫療專業之外，堅守初心、信念，無私無悔的精神。

石崇良說，台灣面臨人口結構變遷諸多挑戰，帶來諸多挑戰，得獎者有人深入偏鄉，推動巡迴醫療，即使颱風天颳風下雨，仍終年不斷，有人投入急重症、失智照顧及長照服務，有人鎖定少子化重大挑戰，小兒骨科、特殊病人口腔照顧等，也有人投入創新智慧醫療應用，不論在何種領域，都將其畢生精力、時間、專業，奉獻偏鄉離島，激發世人行善初心，建立祥和溫馨台灣社會。