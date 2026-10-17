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醫奉36／就怕病患沒來就醫…郭約瑟想靠GPS尋人 27年守護宜蘭精神病友

聯合報／ 記者沈沛育／台北即時報導
第36屆醫療奉獻獎頒獎典禮今天舉行，穿越宜蘭山地行醫27年的郭約瑟獲得個人醫療奉獻獎，從頒獎人TVBS協理王偉芳手中接下獎盃。他笑說，以前常在山地到處跑，最希望有GPS可以找到沒來看病的精神病患。記者沈沛育／攝影
第36屆醫療奉獻獎頒獎典禮今天舉行，穿越宜蘭山地行醫27年的郭約瑟獲得個人醫療奉獻獎，從頒獎人TVBS協理王偉芳手中接下獎盃。他笑說，以前常在山地到處跑，最希望有GPS可以找到沒來看病的精神病患。記者沈沛育／攝影

第36屆醫療奉獻獎頒獎典禮今天舉行，穿越宜蘭山地行醫27年的郭約瑟獲得個人醫療奉獻獎。他笑說，以前常在山地到處跑，最希望有GPS可以找到沒來看病的精神疾病患者。

郭約瑟行醫27年以來，持續將精神醫療帶入宜蘭偏鄉。他說，宜蘭大同、南澳幅員廣大，精神病人有時沒有病識感，不會主動來找醫師。有一次，他開車到處找病人，結果看到病人在橋下溪畔玩水，他趕快上前幫病人做治療。他笑說，最想要一種「可以找到病人的GPS」。

郭約瑟從小歷經家暴、霸凌，但並沒有因此限制了他的人生。他想跟小時候的自己說，人的一生有很多可能性，不要讓眼前困境限制了眼光和未來。

郭約瑟分享，頒獎時最擔心有白頭髮，感謝太太親自幫他染髮，也感謝一路互相支持的醫療同仁，他的孩子未來也選擇要走偏鄉醫療的路，讓他感到佩服。

頒獎人TVBS協理王偉芳說，郭約瑟把生命中最精華27年留給宜蘭偏鄉，看到深山裡走不出的精神病患，每天追著病患跑，親自把醫療帶進部落。更在資源匱乏保守的年代，首創精神科日間病房，讓病患白天在醫院復健、晚上回家，打破長年來始終被封閉隔離的命運。更開創自閉症早期療育中心，在黃金治療期接住無數家庭，改變孩子的一生，總是想為病人多走一哩路。

郭約瑟1999年轉職到羅東聖母醫院後，協助建立當時全台罕見的「自閉症早期療育中心」；2010年成立宜蘭縣首家醫院附設的「兒童發展聯合評估中心」，整合跨領域專業團隊，每年提供超過300人次的發展遲緩兒童篩檢。

郭約瑟也是羅東聖母醫院山地巡迴醫療計畫發起者之一，服務大同鄉、南澳鄉居民長達27年，一肩扛起大同鄉的巡診重任，巡迴醫療超過500次，照護病患逾1.1萬人次，翻山越嶺累積里程超過5萬公里，親力親為彌補鄉間醫療資源。

第36屆醫奉獎／把受過的傷變療癒力量 郭約瑟穿梭宜蘭山林部落

郭約瑟 宜蘭 病患 醫療奉獻獎

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