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以綠色茶文化創新為起點 串聯台日歐文化藝術與產官學研力量

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
活動邀請日本京都茶道文化大使柿崎潤子（Junko Kakizaki）展演茶道，傳遞和諧、尊重與身心平衡的理念。記者余采瀅/攝影
活動邀請日本京都茶道文化大使柿崎潤子（Junko Kakizaki）展演茶道，傳遞和諧、尊重與身心平衡的理念。記者余采瀅/攝影

社團法人中華TJ台日文化經濟交流協會歷經一年籌備，今天於中興大學舉辦「2026 Awake Tea－TJ國際健康永續高峰會暨綠色茶文化創新競賽」，以「綠色茶文化創新」揭開協會「國際健康永續元年」，串聯文化藝術、健康產業、青年創新與國際合作。

協會理事長李明儒表示，面對高齡化、健康照護及環境永續挑戰，健康不只是醫療議題，更關乎文化與生活方式。台灣的醫療、生技及農業實力，結合日本文化美學與國際資源，有望開拓健康永續新模式。

李明儒以「以茶為媒、以藝為橋；以文化為根、以世界為向」為倡議精神，期盼透過文化促進理解、藝術深化交流、產業落實合作，讓台灣成為連結世界的橋梁。

活動邀請日本京都茶道文化大使柿崎潤子（Junko Kakizaki）展演茶道，傳遞和諧、尊重與身心平衡的理念；法國男中音歌劇藝術家理查・李特曼（Richard Rittelmann）帶來歌劇演出，以藝術跨越國界。

另同步舉辦「綠色茶文化創新競賽」，鼓勵青年結合健康促進、ESG、AI科技與創意設計，提出具實踐價值的方案。

高峰會亦啟動「AWAKE LIFE健康永續生活計畫」，以健康、美學、文化藝術與永續實踐為核心，為50+壯世代建立持續學習、探索自我與實現生命價值的平台。

李明儒強調，期盼以企業需求、學術專業及青年創意促進跨世代合作，讓構想轉化為產業應用。

社團法人中華TJ台日文化經濟交流協會歷經一年籌備，今天於中興大學舉辦「2026 Awake Tea－TJ國際健康永續高峰會暨綠色茶文化創新競賽」。記者余采瀅/攝影
社團法人中華TJ台日文化經濟交流協會歷經一年籌備，今天於中興大學舉辦「2026 Awake Tea－TJ國際健康永續高峰會暨綠色茶文化創新競賽」。記者余采瀅/攝影

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