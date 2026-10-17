醫奉36／花蓮慈濟整合照護團隊深入偏鄉 她曝村民「看診前先沐浴」

花蓮慈濟醫院以秀林鄉為起點，深入東部偏鄉推動全人整合照護，團隊獲頒本屆醫療奉獻獎。該院副院長陳星助今天出席頒獎典禮時表示，台灣面臨少子女化衝擊，偏鄉人口流失與醫療資源不足問題更為嚴峻，盼將秀林鄉的照護經驗發展為可複製的服務模式，推廣至全台偏鄉。團隊成員宋玟芳分享，秀林鄉居民十分尊重醫療團隊，每次接受問診前，總會先將身體梳洗乾淨，這份體貼與尊重讓她深受感動。

秀林鄉承辦衛福部健保署「山地醫療地區醫療給付效益提升計畫」（IDS計畫）25年，當地村民健康指標卻改善不多，花蓮慈濟醫院發現問題出在服務未能進入病人生活，為此派「全人整合照顧團隊」進駐。陳星助指出，團隊結合西醫、牙醫、中醫、衛生所等資源，推動「全人、全戶、全隊、全程、全健康」的「五全」照顧，希望秀林模式成為可持續的健康生態系，複製至全台偏鄉。

花蓮慈濟全人整合照顧團隊成員，該院醫事室助理專員宋玟芳指出，她出身秀林鄉、為太魯閣族，能參與團隊、照顧村民是很幸福的事，「一人很難做，但團隊合作能開出繁花」，團隊與當地民眾建立互相尊重、信任且理解的基礎，整合篩檢服務推動時間，是從下午直至深夜，配合村民下班時間，而村民理解醫療團隊遠道而來，全家相約篩檢，還會沐浴後全身乾乾淨淨來見醫療團隊。

頒獎者衛福部長石崇良說，花蓮慈濟醫院秉持上人教誨，彰顯醫療不只是治癒疾病，更重要的是陪伴個人、家庭走過身心需要，該院全人整合照顧團隊整合跨團隊力量，在秀林鄉開始連結各項資源，推動健康促進、預防保健、人文關懷，並推廣至其他偏鄉，見證醫療轉型為全人照顧，衛福部已將此成功案例，推廣至全國多個區域，其中在花東地區偏鄉已是全面推動。

第36屆醫奉獎／花蓮慈濟全人整合照護團隊 走進部落把醫療帶進家戶