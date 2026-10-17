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醫奉36／讓臥床長者有尊嚴地洗澡 中華聖母基金會沐浴車守護長者20年

聯合報／ 記者沈沛育／台北即時報導
第36屆醫療奉獻獎頒獎典禮今天舉行，天主教中華聖母基金會獲得醫療奉獻獎團體貢獻獎，執行長黎世宏（右一）、修女陳美惠（中）從衛福部長石崇良手上接下獎座。記者沈沛育／攝影
第36屆醫療奉獻獎頒獎典禮今天舉行，天主教中華聖母基金會獲得醫療奉獻獎團體貢獻獎，執行長黎世宏（右一）、修女陳美惠（中）從衛福部長石崇良手上接下獎座。記者沈沛育／攝影

第36屆醫療奉獻獎頒獎典禮今天舉行，天主教中華聖母基金會獲得醫療奉獻獎團體貢獻獎，執行長黎世宏、修女陳美惠從衛福部長石崇良手上接下獎座。黎世宏說，他謹記著理念，要讓失能長者有尊嚴地生活，用長照補足醫療不足的部分。陳美惠說，這條路不只是靠堅持而已，更要代代相傳。

天主教中華聖母基金會將沐浴車引入台灣，如今全台已有百輛車在各地服務。黎世宏說，他一直認為，要讓一個人活得健康、活得好，是醫療的責任， 但要讓失能失智老人有尊嚴、有品質、有選擇，是醫療、長照和社福單位共同的責任。不應該因為失能或失智，就只能接受沒有尊嚴的照顧，或被社會誤認為沒有價值。

因此，黎世宏表示，基金會20幾年以來，推崇的理念就是，醫療做不到的部分，基金會就用長照補足，也想告訴大家「失智長輩真的很可愛」，有生命、有歷史、有故事，也一樣可以服務大家。

陳美惠說，基金會的這份愛，並不是始終非常堅強，而是始終相信，每個生命都值得珍惜，即使遇到困難也不能被遺忘。她身為修女，相信照顧不只是一份工作，而是天主的召喚，「愛不是要做偉大的事，而是在每件小事上，能有多少陪伴與付出」。

陳美惠感性說到，無論是基金會、崇仁醫專、護理之家的同伴，都堅守著看守生命的使命，不僅是一份榮耀，也是責任。她在得獎的光榮時刻，想到天主教聖馬爾定醫院創辦人華淑芳修女，總是提醒基金會與醫院的同仁，在醫療的工作上要謹記理念「Tender（溫柔）、Loving（愛心）、Care（關懷）」，讓服務有溫度，也持續堅持下去。

石崇良表示，位於嘉義的中華聖母基金會，就像溫暖源頭，流入每個需要照顧的角落，不只是社福團體，更像許多人的家人，提供最穩定支持力量 ，透過整合性服務翻轉偏鄉長照困境，也讓弱勢族群看到社會關懷與生命曙光。基金會對於土地的深厚情感，是得到所有評審青睞的最重要原因。

中華聖母基金會在2006年打造沐浴車、引進專業設備。2008年，全台首輛到宅沐浴車上路。服務對象包括癌末患者、植物人、小兒麻痺者，以及留置鼻胃管、尿管、氣切管等重度失能者，還有無法自行沐浴的長輩與身心障礙者。

2013、2014年，基金會帶著沐浴車巡迴全台，服務400多個個案。2018年到宅沐浴納入長照給付，正式成為長照體系一環。從一輛沐浴車開始，到現在全台超過百輛車隊，基金會讓社會看見，即使失能、臥床、無法表達，一個人仍擁有乾淨、舒適與被尊重的權利。

第36屆醫奉獎／中華聖母基金會 「澡」回失能者笑容

長者 長照 醫療奉獻獎

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