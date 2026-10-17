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趕赴醫院救人卻遇車禍…名醫朱志生離世 妻悲痛：人就這樣沒了

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影／趕赴醫院救人卻遇車禍…名醫朱志生離世 妻悲痛：人就這樣沒了

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高醫心臟血管內科醫師朱志生深夜趕赴醫院救人，途中車禍不幸身亡，留下妻子與3名孩子。記者郭韋綺／翻攝
高醫心臟血管內科醫師朱志生深夜趕赴醫院救人，途中車禍不幸身亡，留下妻子與3名孩子。記者郭韋綺／翻攝

高醫心臟血管內科醫師朱志生深夜趕赴醫院救人，途中車禍不幸身亡，留下妻子與3名孩子，朱妻今受訪淚訴，丈夫平時為了救治病患，經常忙到凌晨一、兩點才回家，沒想到這次出門竟成永別，哽咽說「太突然了」，前一天夫妻還在聊天說話，卻再也等不到丈夫回家。

55歲朱志生是高醫心臟血管內科醫師，15日晚間接獲通知，得知有急性心肌梗塞病患需要搶救，隨即騎機車趕赴醫院，不料途中疑似閃避突然竄出的橘貓，連人帶車摔倒，頭部受到重創，經送醫搶救，仍於16日下午宣告不治，噩耗傳出，震撼醫界。

朱妻表示，丈夫早年曾在高醫服務，之後轉往高雄市立大同醫院任職十多年，直到去年才重返高醫，工作地點改變，連帶生活作息、通勤路線也跟著調整，過去從住家前往大同醫院，只要沿著中華路直行，但回到高醫上班，騎車上班約需10分鐘。

她說，丈夫回高醫服務約一年，對事故路段不陌生，不是每次都走同一條路，但曾提過偶爾會選擇該路線，「因為沒有紅綠燈，比較方便」沒想到這條平時往返醫院的道路，竟成了奪命路。

朱妻透露，丈夫工作忙碌，周四晚間固定有夜間醫療工作，結束後還得完成相關報告，「他到很晚才回來，他做完之後還要打完報告，回到家有時候都11、2點。」她說丈夫深夜出門工作，家人早已習以為常，從未想過會發生意外。

「太突然了，人就這樣沒了！」朱妻難掩悲痛，前一天還在聊天說話，隔天竟接獲噩耗，讓她至今難以接受，她說，一般發生車禍，可能會先被告知傷勢不樂觀，至少還有心理準備，但這次一切來得太快，家中還有3名年幼孩子，「他們也沒有辦法接受」。

除了痛失丈夫，朱妻也對事故發生後的救援過程存有疑問，她表示，從監視器畫面發現，丈夫倒地後，有人騎車經過，但對方是否發現有人倒地，當下有無通報，她並不清楚，車禍發生後，到救護車抵達已相隔27分鐘。

高醫心臟血管內科醫師朱志生深夜趕赴醫院救人，途中車禍不幸身亡，留下妻子與3名孩子，朱妻今受訪淚訴，「太突然了，人就這樣沒了」。記者郭韋綺／翻攝
高醫心臟血管內科醫師朱志生深夜趕赴醫院救人，途中車禍不幸身亡，留下妻子與3名孩子，朱妻今受訪淚訴，「太突然了，人就這樣沒了」。記者郭韋綺／翻攝

高醫 醫生 車禍

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