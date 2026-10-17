醫奉36／江紘宇服務偏鄉28年 「阿倉醫師」接受全場排灣族語說謝謝

第36屆醫療奉獻獎頒獎典禮今天舉行，在屏東執業的牙醫師江紘宇獲得個人醫療奉獻獎。 他不但醫治偏鄉孩子的牙齒，也治療他們的心，治療後經常陪著孩子在操場踢球，孩子們用排灣族語稱生肖屬豬的他為「阿倉醫師」；今天現場大家也排灣族語的謝謝，向江紘宇致謝。

今年由同為牙醫師的行政院政務委員陳時中負責頒獎。陳時中說，主辦單位雖然有準備講稿，但他其實不用，因為他和江紘宇非常熟悉。早在健保牙醫總額計畫試辦之前，江醫師就一直對他強調無醫鄉的問題必須重視，在江醫師「死纏爛打」之下，牙醫師全聯會於民國92年時提出無醫牙鄉的試辦計畫，江紘宇正是計畫負責人。

每周二、四，67歲的江紘宇暫別位市區的標緻牙醫診所，開車前進偏鄉、原民部落，這條路他從1998年走到現在，28年未曾間斷。江紘宇的父親在他10歲時講的一句話，影響至深，他父親是內科醫師，屏東看到許多偏鄉患者一下來就病情嚴重，「他們下不來，我們就上去。」是父親帶給他最重要的理念。

江紘宇如今的樂趣是在蜿蜒山路盡頭，看到孩子不再害怕張開嘴巴那一刻，也在為孩子治療之後，和孩子一起踢球，陪著孩子跑，身為孩子王的他，覺得這是最開心的事。自87年起投入屏東山地離島巡迴醫療，28年來深入原鄉部落、偏鄉學校及醫療站服務，行駛超過20萬公里，未來也不會間斷。

第36屆醫奉獎／江紘宇 循著父親指引的山路 把偏鄉醫療跑成馬拉松

第36屆醫療奉獻獎頒獎典禮今天舉行，在屏東執業的牙醫師江紘宇獲得個人醫療奉獻獎。也自1998年起投入屏東山地離島巡迴醫療，28年來深入原鄉部落、偏鄉學校及醫療站服務，行駛超過20萬公里，未來也不會間斷。記者魏忻忻／攝影

第36屆醫療奉獻獎頒獎典禮今天舉行，在屏東執業的牙醫師江紘宇獲得個人醫療奉獻獎，由同為牙醫師的行政院政務委員陳時中頒獎。記者魏忻忻／攝影