健保修法讓石崇良失眠！怒批是「齊頭式平等」 強調明年不會漲健保費

立法院昨三讀通過「老人福利法」修正案，年滿65歲、所得稅率未達20%的長者，健保費將由政府補助。衛福部長石崇良今天出席醫療奉獻獎頒獎典禮時坦言，昨晚為此事失眠，憂心健保制度永續發展。他指出，修法看似落實健康平權，實際上卻是「齊頭式平等」，據衛福部估算，台北市將獲中央補助56.6億元，雲林縣卻僅有13.6億元，質疑「這是拉近健康平權，還是拉遠？」

目前各縣市多有補助長者健保費措施，但補助年齡、資格及金額不一，外界認為，修法統一補助標準，有助落實健康平權。石崇良表示，是否補助長者健保費，涉及健保「量能付費」、財務永續及世代正義等核心精神。對於各縣市運用財政收支劃分法所分配的統籌分配稅款，自行訂定長者保費補助條件，衛福部予以尊重，但各縣市財政能力不同，補助程度也存在差異。

石崇良指出，台北市全面補助65歲以上長者健保費，雲林縣則僅提供部分補助，若修法後改由中央統一補助，依衛福部估算，台北市將獲得56.6億元中央預算挹注，雲林縣卻只有13.6億元。他反問，這究竟是拉近還是拉遠健康平權？政策不能只見樹、不見林，更不能採取「鋸箭法」，只解決眼前問題，卻忽略後續衍生的財政負擔及世代公平問題。

石崇良以健保數據說明世代間的醫療資源分配。根據衛福部統計，0至6歲兒童每年平均自付健保費約8500元，醫療支出約2.7萬元，約為保費的3.2倍；65歲以上長者每年平均自付保費約9900元，醫療支出卻高達9萬元，約為保費的9倍。他指出，無論兒童或長者，健保給付的醫療費用均高於個人繳納的保費，台灣健保費負擔相較國際已偏低，是否仍有必要進一步減免，值得審慎思考。

石崇良坦言，昨晚再度為修法失眠，對健保未來深感憂心。他強調，健保是台灣最值得驕傲、讓世界看見的重要公共衛生政策，需要各界共同守護。

至於修法後，明年是否面臨健保費調漲壓力？石崇良表示，政府基於「AI紅利、全民共享」精神，已編列600億元公務預算挹注健保基金，因此明年不會調漲保費，但新增的財政支出仍將壓縮中央政府可運用的預算空間，恐排擠其他社會福利措施。