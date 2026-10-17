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內輪差事故近5年每年約2千件 消基會籲大型車增設主動預警

聯合報／ 記者何定照／即時報導
內輪差事故近5年每年約2千件，消基會籲大型車增設主動預警。圖為台南市警察局過去辦理避免交通事故宣導活動。圖／台南市警察局提供
內輪差事故近5年每年約2千件，消基會籲大型車增設主動預警。圖為台南市警察局過去辦理避免交通事故宣導活動。圖／台南市警察局提供

交通部統計，民國107年至111年大型車與視野死角、內輪差相關的左右轉事故，每年約2000件，傷亡人數連年超過2000人。消基會建議，檢討大型車行車視野輔助系統「三擇一」的法規門檻，高風險車輛應優先評估採取「影像＋主動偵測／警示」複合式安全設備，並建立設備效能驗證與事故追蹤制度。

依道路交通安全規則第39條之1相關規定，特定大型車輛可裝設法規所列任一行車視野輔助系統，包括左右側攝影機及車內螢幕、近側視鏡搭配右前方雷達警示，或可顯示車輛四周影像的環景顯示系統。

消基會說，3種設備的安全功能並不相同。攝影機主要是增加駕駛可見範圍；360度環景可整合車身四周影像；雷達或盲點資訊系統則可主動偵測危險並發出警示。當功能層級不同的設備都可單獨作為法規最低標準，就必須追問：「符合法規」是否等於「安全足夠」？

消基會建議，對高風險大型車，尤其是每日大量載客的公共汽車系統，應優先評估提升為「影像＋主動偵測／警示」的複合式安全要求。法規修正前已安裝但不夠安全或不符合新法規的，應予補助裝設，應有期間限制，逾期不再補助並按新法執行取締。

消基會指出，安全輔助設備多以視覺警示或輔助為主，但增加可供駕駛觀看的資訊，並不必然等於提高駕駛對危險的察覺能力，建議應建立聽覺上警示的設備，或進一步探討視覺、聽覺及其他警示方式的整合。

交通部自2021年起推動大型車主動預警輔助系統科研計畫，最終於800輛大型車完成裝設，包括231輛貨車及569輛客車。《113年交通年鑑》記載，職業駕駛使用盲點警示系統後，在十字路口右轉時，轉彎行車異常事件較裝設前下降20%。但官方資料同時指出，事故與違規變化尚未出現明顯改善，仍須長期追蹤。

消基會建議，應完整公開800輛試驗成效，包括樣本、觀察期間、警示次數、漏警率、誤警率、駕駛使用率及事故、違規變化；重大事故也應記錄車輛裝設何種設備、事故時是否正常運作，才能比較不同設備的實際防撞效果。

此外，應建立符合真實道路情境的設備驗證標準，除確認設備存在，也應測試夜間、雨天、逆光、鏡頭汙損、影像延遲與機車近距離通行等情境，並公開最新大型車左右轉事故資料，區分車種、事故型態及事故對象，持續檢驗政策成效。

消基會也呼籲，高風險路口可檢討行人與轉彎車輛是否同時放行，必要時採取行人早開時相或行人專用時相；大型車進入路口轉彎時，也應確實降速。公車站牌、行人穿越道與路口之間的位置也值得重新檢討，避免新的視線死角。

消基會 交通部 門檻

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