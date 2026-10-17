李安隔海祝福台南鐵路地下化通車 感性喊「台南加油」

台南市區鐵路地下化第一階段今天通車，交通部鐵道局昨晚在台南車站後站大學路西段舉辦的「台南車站地下通車入厝典禮」，除賴清德總統出席，最大彩蛋是金馬獎與奧斯卡國際名導李安透過預錄影片獻上跨海祝福。李安導演在影片中真情流露，細數昔日住在台南後火車站成長的點滴，鐵路地下化多年後終於通車獻上祝福，並在影片最後高喊「台南加油！」。

身為台南子弟的李安導演，在致詞中感性提到，「台南後火車站的育樂街，台南一中旁邊，我從小到大。台南火車站我們進進出出、前前後後，還有平交道，過了無數次，等火車也等了很多次。這都是我成長，跟在台南生活的美好回憶。」

李安說，聽說台南火車站地下化很多很多年了，現在終於要通車了。「我要利用這個機會，一方面恭喜台南市，也跟大家祝福。台南加油！」

李安影片一出，除現場民眾發出哇！歡呼，在網路上，也有網友說，李安老家跟高中母校就在台南火車站旁；也有人說，因為李安家就他家隔壁，就在後火車站，「我們都有同樣的困擾」。還有人說「台南是一個盛產台南之光的地方嗎？」

李安在2006年獲得奧斯卡最佳導演，特別到台南市政府獻奬，留下珍貴的手印模；2021年李安獲得第11屆總統文化獎的「文化耕耘獎」，台南市長黃偉哲立即致函李安導演代表台南市民表達祝賀之意，李安導演回復訊息說「感謝故鄉台南孕育了他，並希望有機會回到台南探望親朋好友，思鄉之情溢於言表」。

李安也說，「以為台南爭光為榮，我一直相信，一個人的個性與視野是在青年時期以前就養成的，而這孕育與定型我的地方也就是台南，感恩！非常想念家鄉，希望有機會回去看望親朋好友。 」

2006年李安獲得奧斯卡最佳導演，特別到台南市政府獻奬，留下珍貴的手印模。圖／取自台南市政府全球資訊網