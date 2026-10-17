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台南新站今啟用首日狀況多 粉塵嚴重、電梯故障 台鐵急因應
台鐵台南地下站今天正式啟用，但首日狀況頻頻，先是上午傳出跳電狀況，又傳出電梯故障、手扶梯上方漏水，不過最大的問題恐怕是新站粉塵問題嚴重，影響列車能見度，更傳出疑似因此行經班次皆採取減速慢行。對此台鐵回應，粉塵並非軌道揚起，而是風壓帶來外部粉塵，已開啟隧道通風系統，提高空氣流通頻率與換氣效率。
台南地下站正式啟用，首班車301次自強號今晨6時許順利駛入地下，但新站通車不到4小時，粉專「三鐵情報社：事故通報與鐵道事件分享」指出，新站出現跳電狀況，導致110次自強號因此延誤6分鐘開車。
此外，上午有民眾通報，第二月台電梯故障，現場已有維修人員處理。而第一月台手扶梯靠近3車至4車位置，則出現漏水狀況，站方也緊急停用。
但通車首日最大問題是現場疑似施工粉塵未完全清除，列車經過揚起粉塵，使得現場空氣品質不佳，更傳出目前列車因粉塵影響能見度不佳，採取慢速行駛。
對此，台鐵公司回應，今天台南=保安間路線切換作業完成，為確保行車安全，台南=保安間需降速行駛，致110次新自強號於上午8時25分、晚6分抵達台南站，旅客上下車完畢後，上午8時27分、晚6分開車。
台鐵公司表示，永康=保安間因台南地下化工程路線切換作業完成初期，依規定該區間部分路段降速行駛。
針對粉塵現象，台鐵公司說，由於台南站內軌道屬於板式軌道，並未鋪設道碴。所謂粉塵，是列車行進時產生的風壓，將外部粉塵帶入地下車站所致。
台鐵公司說，站方已立即開啟隧道通風系統，提高空氣流通頻率與換氣效率，以改善站內空氣品質。也將持續監控該區間行車狀況與站內空氣品質。
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