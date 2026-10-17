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逾半民眾未與家人談善終…莊人祥自曝已簽預立醫療決定 不代表放棄治療

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
每年10月第2個周六為世界安寧日，財團法人器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心今舉行公益路跑。記者翁唯真／攝影
每年10月第2個周六為世界安寧日，財團法人器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心今舉行公益路跑。記者翁唯真／攝影

每年10月第2個周六為世界安寧日，財團法人器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心今舉行公益路跑並鼓勵民眾在健康時先簽署預立醫療決定、安寧緩和意願、器捐意願書。衛福部次長、兼任器捐病主中心董事長莊人祥也分享，在接任董事長就拉著太太簽署預立醫療前就簽署，因自己也生過病，認為還清醒可以思考時候，應該把心願講出來，讓家人知道。

據最新「病人自主與安寧緩和醫療認知與態度調查」顯示，78.7%民眾認同提前討論死亡議題是重要的，79.8%支持由自己決定生命最後階段的醫療方式，79.5%民眾肯定預立醫療決定對自己是有幫助的。

調查也顯示民眾的認知態度與行動落差，有82.7%不希望家人承受重大醫療決策壓力，79.4%表示願意與家人討論自己的善終安排，但卻有51.8%表示不曾實際與家人或其他重要關係人討論未來的醫療照護安排或預立醫療決定。

且民眾對預立醫療決定（AD）認知仍有部分落差，僅36.7%民眾知道簽署預立醫療決定前，需先經預立醫療照護諮商（ACP），另有46.8%誤以為完成預立醫療決定（AD）即代表放棄所有醫療，有5.6%則誤認簽署後便無法撤回或修改。

莊人祥今出席活動受訪表示，當人走到生命盡頭，都要知道自己心願為何，並和家人共同思考、討論。因此他在接董事長前，已簽署預立醫療決定，並拉著太太一起簽，因為罹患過胃癌並接受治療，認為在還清醒可以思考時候，應該把心願講出來，讓家人知道，未來若有需要，醫療團隊也能有所依循。

莊人祥說，截至今年9月台灣預立安寧緩和意願累計人數超過118萬人次，預立器官捐贈意願累計人數超過71.5萬人次。預立醫療註記則有16.4萬人次。 代表有更多人愈來愈注意醫療自主，更願意與家人討論，提前作準備，可以少一分猜測、多一分理解，那可以讓照顧更貼近自己的心願。

莊人祥也藉機澄清，簽署預立醫療決定並不代表放棄所有的醫療，而是透過預立醫療照護諮商，討論所有的醫療選項，做出最適合自己的決定，簽署後也隨時可以撤回或修改。

「WTO姐妹會」響應2026世界安寧日公益路跑活動，由國際成員組成的「約定心願探索團」共同響應。藝人莎莎表示，台灣社會對善終醫療議題有愈來愈開放的討論，預立意願更保障民眾的醫療自主權與尊嚴善終。

不過近期器捐人數有逐年下降趨勢，莊人祥說，去年器官捐贈人數是318人，今年目前為止至9月底約234人，與去年同期差不多。評估去年是在最低點，因受負面新聞影響，期待透過今天活動讓民眾了解。

善終 莊人祥 預立醫療 家人 衛福部 公益

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