薔琵最快明轉強颱！粉專曝最新路徑 靠近甚至侵襲台灣機率上升

薔琵颱風目前是中度颱風，來勢洶洶。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，中颱薔琵目前距離台灣約3100公里，持續增強、環流逐漸擴大，預計明天可成為強烈颱風。󠀠

路徑方面，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，薔琵颱風未來5天大致沿著太平洋高壓邊緣，穩定偏西移動。預估下周四左右，來到台灣東南方、沖繩南方海域時，隨著高壓減弱，移動速度放慢，有機會逐漸北轉。以最新一報AI模式系集來看，約55％成員非常靠近、甚至通過台灣附近，約45％成員則提早北轉、朝日本方向靠近。整體來說，靠近甚至侵襲台灣機率上升。󠀠

「台灣颱風論壇｜天氣特急」提醒，目前預報時間還遠，後期路徑變數很大，是否侵襲台灣或日本，現在下定論都還太早，接下來高壓如何變化，才是觀察重點，持續追蹤。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。