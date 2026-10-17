宜蘭南澳規模4.6地震 台北有感原因曝 氣象署：正常板塊活動能量釋放

今天上午11時13分發生一起有感地震，震央位於宜蘭南澳，深度約67.1公里，規模4.6，最大震度出現在宜蘭南澳達2級，北部地區也多有1級震度。

中央氣象署地震測報中心主任吳健富說，此處地震頻繁，屬於南澳板塊向下隱沒區，地震深度多為60公里至70公里左右，為正常板塊活動及能量釋放，全台並無發出國家級警報。

吳健富表示，規模4.6「不算太大」，後續餘震亦不會太多。全台一年有3萬6至4萬起地震發生，其中70%集中在東部，是由於板塊擠壓碰撞，能量快速累積，板塊在破碎帶裡錯動導致地震。

吳健富說，台北地區會較有感，是因為盆地效應，由於地震波傳進盆地後受到局限，地震波被放大，再加上高樓大廈體感晃地較大所導致。