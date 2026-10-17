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高鐵雙層行李架上線！民眾實測「放1咖就滿」傻眼：我像小丑？

聯合新聞網／ 綜合報導
高鐵行李區改裝後，增加夾層設計，讓上下空間都不浪費。圖／台灣高鐵提供
高鐵行李區改裝後，增加夾層設計，讓上下空間都不浪費。圖／台灣高鐵提供

台灣高鐵持續優化旅客服務，針對旅客反映的大型行李收納空間不足問題，推出雙層行李架改裝計畫，首組完成改裝的列車已正式上線，預計今年底前完成現有34組列車的改善。不過有民眾實際使用後，卻發現空間並沒有想像中的大，自嘲自己像小丑。

民進黨立委林俊憲在threads發文指出，今年4月曾在立法院質詢，要求高鐵盡快解決行李收納空間不足的問題，希望讓攜帶大型行李的旅客有更合適的放置空間。經過一段時間推動，高鐵如今已完成第一組列車的改裝，並宣布將持續進行後續工程，朝年底前完成全數34組現有列車的目標邁進。

高鐵公司表示，此次改裝是「高鐵2.0」服務升級計畫的一環，重新規劃700T列車的行李收納設施。改裝後，每列車可容納106個28吋行李箱，收納能力提升至與新世代列車N700ST相近的水準。相較日本新幹線N700S僅設有6個大型行李區，700T列車改裝後將提供19個大型行李區，進一步提升大型行李的收納便利性。

不過有民眾實際使用後，發現自己的行李箱放在上層，看起來就已經沒有空間可以擺其他行李了，並自嘲自己很像小丑。網友也表示「感覺放不下大行李」、「蛤，空間感覺還變更小了，只加了一個隔板而已」。但也有人直呼「放這行李箱的是多天兵」、「後面來的人會處理的」、「再怎麼改碰到笨蛋都沒有用」。

高鐵也提醒旅客，增設雙層行李架後，大型行李區仍僅供26吋（含）以上的行李使用，登機箱及26吋以下的小型行李應放置在座位上方的行李架，避免占用大型行李空間。此外，改裝工程仍會保留部分單層行李架，供嬰兒車等較長或體積較大的物品使用。

高鐵 行李 林俊憲

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