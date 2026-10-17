快訊

開除風暴解除…趙少康曝李乾龍把對方罵一頓 蔣萬安、張善政也聲援

地牛翻身！11：13宜蘭南澳規模4.6地震…9縣市有感 最大震度2級

去日本驚訝行動電源牌子都是它！老用戶推薦神回3優勢：便宜又安心

聽新聞
0:00 / 0:00

流感疫苗超過300萬人接種 1縣市長者孩童逾4成最積極

聯合報／ 記者沈沛育／台北即時報導
公費疫苗10月開打，疾管署公布，截止16日，已有超過300萬人接種流感疫苗，98萬人接種新冠疫苗，都較去年同期增加。聯合報系資料照
公費疫苗10月開打，疾管署公布，截止16日，已有超過300萬人接種流感疫苗，98萬人接種新冠疫苗，都較去年同期增加。聯合報系資料照

公費疫苗10月開打，疾管署公布，截止16日，已有超過300萬人接種流感疫苗，98萬人接種新冠疫苗，都較去年同期增加。其中，已有32.7%的長者接種流感疫苗，又以屏東縣42.1%最多，全國學齡前幼兒接種率也是屏東縣41.3%最高。疾管署副署長林明誠提醒，平常在社區、車站、教室、餐廳，到處都可能接觸病原，盡速接種提升保護力。

疾管署公布左流右新接種數據，從10月1日至10月16日，流感疫苗累積接種315萬1137，較去年同期272萬1826，增加15.8%；新冠疫苗累積接種98萬8347，較去年同期70萬7347，大增39.7%。

65歲以上屬高風險族群，林明誠說，已有32.7%長者接種流感疫苗，長者接種率超過4成的縣市包括，屏東縣42.1%、彰化縣42.0%、連江縣42.0%、嘉義縣40.7%，澎湖縣39.8%緊追在後。

至於全國學齡前幼兒接種率為31.8%，以屏東縣41.3%最高，澎湖縣和嘉義縣都是40.3%緊跟在後。

在所有優先接種族群中，醫事人員接種率己達55.5%。林明誠說，這些面對疫病的專業人員接種率都衝上來，「民眾還有什麼好猶豫」。醫事人員常跟病人接觸，染疫的風險較高，不代表一般人不去醫院、診所就有多麼安全，民眾在社區、車站、捷運、教會、健身房、教室、餐廳等地方，到處都可能接觸病原，接種疫苗提高免疫力是最有效的防護。正確洗手、密閉空間或人多的地方戴上口罩，也可以降低感染的風險。

第一階段公費對象包括65歲以上長者、55歲以上原住民、6個月以上至國小入學前幼兒等高風險族群，第二階段對象為50至64歲無高風險慢性病成人，11月2日開打。

因應左流右新旺盛打氣，疾管署日前公布額外下訂30萬劑公費流感疫苗，如順利將於11月上旬配送至各地方衛生局；新冠疫苗則再增購17.4萬劑Novavax XFG疫苗，最快可於11月中旬提供民眾接種。

流感疫苗 疫苗 長者

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

流感疫苗開打半月飆300萬人 新冠近百萬人接種

流感疫苗半個月近300萬人接種 疾管署：要打趁早

日本流感疫情提前升溫 患者數達去年同期5.3倍「這地區」最嚴重

人口探底／生也難、老也難！全台23鄉鎮 醫療、公托、長照「三缺」

相關新聞

上午11時13分宜蘭南澳規模4.6地震 9縣市有感 最大震度2級

中央氣象署發布小區域有感地震報告，今天上午11時13分，在宜蘭縣政府南方23.9公里，位於宜蘭縣南澳鄉，發生芮氏規模4.6地震，震源深度67.1公里。

薔琵增強中颱「愈來愈像颱風」 鄭明典：結構更完整

薔琵颱風已於今天凌晨2時增強為中度颱風，中心位置在關島東南東方610公里海面上、鵝鑾鼻東南東方3300公里的海面上，以每小時22公里速度，向西轉西北西進行。氣象署說，薔琵颱風未來4天先以偏西到西北西方向移動到琉球南方海面，後續不確定性較高，持續關注最新颱風預報資訊。

海溫持續超越2015年紀錄 鄭明典：史無前例 獨樹一格聖嬰發展軌跡

中央氣象署日前宣告2026聖嬰已達聖嬰事件定義標準，且強度為超強聖嬰等級。前中央氣象局長鄭明典在臉書PO出聖嬰指標區的海溫紀錄，他直呼，今年6月初明顯增溫之後，最近仍持續超越2015年絕對最高溫紀錄，「這是一個史無前例，獨樹一格的聖嬰發展軌跡」。

流感疫苗超過300萬人接種 1縣市長者孩童逾4成最積極

公費疫苗10月開打，疾管署公布，截止16日，已有超過300萬人接種流感疫苗，98萬人接種新冠疫苗，都較去年同期增加。其中，已有32.7%的長者接種流感疫苗，又以屏東縣42.1%最多，全國學齡前幼兒接種率也是屏東縣41.3%最高。疾管署副署長林明誠提醒，平常在社區、車站、教室、餐廳，到處都可能接觸病原，盡速接種提升保護力。

脫序外籍旅客大鬧新自強號 遭勸後竟變出充氣床躺走道 台鐵發聲了

台鐵怪客無奇不有，有列車長昨天巡查車廂時，發現有外籍旅客將腳跨放於車廂壁面，經勸導，旅客從善如流，卻沒想到，沒過多久便接獲其他旅客投訴，同樣的外籍旅客這次竟然拿出充氣床，直接躺在走道，讓人傻眼。台鐵表示，妨礙乘車秩序經勸導未改善者，可以依規定解除運送契約。

薔琵颱風恐直撲台灣 氣象署估即將升格強颱 下周五起3天威脅最大

秋老虎影響到下周二，之後天氣將明顯轉變。中央氣象署氣象預報中心預報員張承傳表示，下周二之前天氣比較穩定，各地大多是多雲到晴的天氣型態，白天氣溫偏高。下周三之後，先受到東北季風，之後再受到薔琵颱風外圍環流的影響，所以下周三之後，北台灣天氣會轉涼，而且北部、東半部地區轉為降雨的天氣。颱風路徑後續不確定性大，有可能會靠近台灣地區，下周末天氣可能有明顯變化。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。