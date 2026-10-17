流感疫苗超過300萬人接種 1縣市長者孩童逾4成最積極

公費疫苗10月開打，疾管署公布，截止16日，已有超過300萬人接種流感疫苗，98萬人接種新冠疫苗，都較去年同期增加。其中，已有32.7%的長者接種流感疫苗，又以屏東縣42.1%最多，全國學齡前幼兒接種率也是屏東縣41.3%最高。疾管署副署長林明誠提醒，平常在社區、車站、教室、餐廳，到處都可能接觸病原，盡速接種提升保護力。

疾管署公布左流右新接種數據，從10月1日至10月16日，流感疫苗累積接種315萬1137，較去年同期272萬1826，增加15.8%；新冠疫苗累積接種98萬8347，較去年同期70萬7347，大增39.7%。

65歲以上屬高風險族群，林明誠說，已有32.7%長者接種流感疫苗，長者接種率超過4成的縣市包括，屏東縣42.1%、彰化縣42.0%、連江縣42.0%、嘉義縣40.7%，澎湖縣39.8%緊追在後。

至於全國學齡前幼兒接種率為31.8%，以屏東縣41.3%最高，澎湖縣和嘉義縣都是40.3%緊跟在後。

在所有優先接種族群中，醫事人員接種率己達55.5%。林明誠說，這些面對疫病的專業人員接種率都衝上來，「民眾還有什麼好猶豫」。醫事人員常跟病人接觸，染疫的風險較高，不代表一般人不去醫院、診所就有多麼安全，民眾在社區、車站、捷運、教會、健身房、教室、餐廳等地方，到處都可能接觸病原，接種疫苗提高免疫力是最有效的防護。正確洗手、密閉空間或人多的地方戴上口罩，也可以降低感染的風險。

第一階段公費對象包括65歲以上長者、55歲以上原住民、6個月以上至國小入學前幼兒等高風險族群，第二階段對象為50至64歲無高風險慢性病成人，11月2日開打。

因應左流右新旺盛打氣，疾管署日前公布額外下訂30萬劑公費流感疫苗，如順利將於11月上旬配送至各地方衛生局；新冠疫苗則再增購17.4萬劑Novavax XFG疫苗，最快可於11月中旬提供民眾接種。