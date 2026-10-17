快訊

開除風暴解除…趙少康曝李乾龍把對方罵一頓 蔣萬安、張善政也聲援

地牛翻身！11：13宜蘭南澳規模4.6地震…9縣市有感 最大震度2級

去日本驚訝行動電源牌子都是它！老用戶推薦神回3優勢：便宜又安心

聽新聞
0:00 / 0:00

脫序外籍旅客大鬧新自強號 遭勸後竟變出充氣床躺走道 台鐵發聲了

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
旅客反應，有外籍旅客在車廂內走道撲設氣墊床。圖／三鐵情報社：事故通報與鐵道事件分享提供
旅客反應，有外籍旅客在車廂內走道撲設氣墊床。圖／三鐵情報社：事故通報與鐵道事件分享提供

台鐵怪客無奇不有，有列車長昨天巡查車廂時，發現有外籍旅客將腳跨放於車廂壁面，經勸導，旅客從善如流，卻沒想到，沒過多久便接獲其他旅客投訴，同樣的外籍旅客這次竟然拿出充氣床，直接躺在走道，讓人傻眼。台鐵表示，妨礙乘車秩序經勸導未改善者，可以依規定解除運送契約。

旅客投訴，台鐵406次新自強號有外籍旅客，將腳翹起放在前方車廂壁面上，列車長巡視後勸阻，外籍旅客才乖乖把腳放下。沒想到列車長一走，同行外籍旅客竟拿出充氣床，直接在走道上展開，占據動線，數度在車廂內上演脫序行為。

台鐵公司表示，列車長巡查時，發現兩名外籍旅客將腳跨放於車廂壁面，便隨即上前制止並提醒旅客注意乘車禮儀，後續再次巡查時，未發現其他特殊狀況。

台鐵公司說，列車自鳳林站開出後，列車長接獲鳳林站來電轉知，有旅客反映同名外籍旅客於車廂內嬉鬧並躺臥於地板。但列車長接獲通知後，立即前往查看，並未發現外籍旅客有嬉鬧、躺臥地板或其他影響乘車秩序之行為。

台鐵公司鄭重呼籲，旅客於車站或車廂內，如有妨礙乘車秩序、安全、動線等行為，經列車長勸導仍未改善，將依鐵路法通報鐵路警察處理，並依旅客運送契約解除契約。

台鐵 自強號 車廂

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

歷經抗爭…台南鐵路今起地下化 告別百年地面鐵道

台南車站地面鐵道今晚最後一夜！明首班地下列車時間曝光

高鐵700T增設雙層行李架 年底前34組列車完成改裝

趙坤茂／連假寸步難行 房價高不可攀

相關新聞

上午11時13分宜蘭南澳規模4.6地震 9縣市有感 最大震度2級

中央氣象署發布小區域有感地震報告，今天上午11時13分，在宜蘭縣政府南方23.9公里，位於宜蘭縣南澳鄉，發生芮氏規模4.6地震，震源深度67.1公里。

薔琵增強中颱「愈來愈像颱風」 鄭明典：結構更完整

薔琵颱風已於今天凌晨2時增強為中度颱風，中心位置在關島東南東方610公里海面上、鵝鑾鼻東南東方3300公里的海面上，以每小時22公里速度，向西轉西北西進行。氣象署說，薔琵颱風未來4天先以偏西到西北西方向移動到琉球南方海面，後續不確定性較高，持續關注最新颱風預報資訊。

海溫持續超越2015年紀錄 鄭明典：史無前例 獨樹一格聖嬰發展軌跡

中央氣象署日前宣告2026聖嬰已達聖嬰事件定義標準，且強度為超強聖嬰等級。前中央氣象局長鄭明典在臉書PO出聖嬰指標區的海溫紀錄，他直呼，今年6月初明顯增溫之後，最近仍持續超越2015年絕對最高溫紀錄，「這是一個史無前例，獨樹一格的聖嬰發展軌跡」。

流感疫苗超過300萬人接種 1縣市長者孩童逾4成最積極

公費疫苗10月開打，疾管署公布，截止16日，已有超過300萬人接種流感疫苗，98萬人接種新冠疫苗，都較去年同期增加。其中，已有32.7%的長者接種流感疫苗，又以屏東縣42.1%最多，全國學齡前幼兒接種率也是屏東縣41.3%最高。疾管署副署長林明誠提醒，平常在社區、車站、教室、餐廳，到處都可能接觸病原，盡速接種提升保護力。

脫序外籍旅客大鬧新自強號 遭勸後竟變出充氣床躺走道 台鐵發聲了

台鐵怪客無奇不有，有列車長昨天巡查車廂時，發現有外籍旅客將腳跨放於車廂壁面，經勸導，旅客從善如流，卻沒想到，沒過多久便接獲其他旅客投訴，同樣的外籍旅客這次竟然拿出充氣床，直接躺在走道，讓人傻眼。台鐵表示，妨礙乘車秩序經勸導未改善者，可以依規定解除運送契約。

薔琵颱風恐直撲台灣 氣象署估即將升格強颱 下周五起3天威脅最大

秋老虎影響到下周二，之後天氣將明顯轉變。中央氣象署氣象預報中心預報員張承傳表示，下周二之前天氣比較穩定，各地大多是多雲到晴的天氣型態，白天氣溫偏高。下周三之後，先受到東北季風，之後再受到薔琵颱風外圍環流的影響，所以下周三之後，北台灣天氣會轉涼，而且北部、東半部地區轉為降雨的天氣。颱風路徑後續不確定性大，有可能會靠近台灣地區，下周末天氣可能有明顯變化。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。