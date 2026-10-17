脫序外籍旅客大鬧新自強號 遭勸後竟變出充氣床躺走道 台鐵發聲了

秋老虎影響到下周二，之後天氣將明顯轉變。中央氣象署氣象預報中心預報員張承傳表示，下周二之前天氣比較穩定，各地大多是多雲到晴的天氣型態，白天氣溫偏高。下周三之後，先受到東北季風，之後再受到薔琵颱風外圍環流的影響，所以下周三之後，北台灣天氣會轉涼，而且北部、東半部地區轉為降雨的天氣。颱風路徑後續不確定性大，有可能會靠近台灣地區，下周末天氣可能有明顯變化。

2026-10-17 10:57