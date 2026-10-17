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脫序外籍旅客大鬧新自強號 遭勸後竟變出充氣床躺走道 台鐵發聲了
台鐵怪客無奇不有，有列車長昨天巡查車廂時，發現有外籍旅客將腳跨放於車廂壁面，經勸導，旅客從善如流，卻沒想到，沒過多久便接獲其他旅客投訴，同樣的外籍旅客這次竟然拿出充氣床，直接躺在走道，讓人傻眼。台鐵表示，妨礙乘車秩序經勸導未改善者，可以依規定解除運送契約。
旅客投訴，台鐵406次新自強號有外籍旅客，將腳翹起放在前方車廂壁面上，列車長巡視後勸阻，外籍旅客才乖乖把腳放下。沒想到列車長一走，同行外籍旅客竟拿出充氣床，直接在走道上展開，占據動線，數度在車廂內上演脫序行為。
台鐵公司表示，列車長巡查時，發現兩名外籍旅客將腳跨放於車廂壁面，便隨即上前制止並提醒旅客注意乘車禮儀，後續再次巡查時，未發現其他特殊狀況。
台鐵公司說，列車自鳳林站開出後，列車長接獲鳳林站來電轉知，有旅客反映同名外籍旅客於車廂內嬉鬧並躺臥於地板。但列車長接獲通知後，立即前往查看，並未發現外籍旅客有嬉鬧、躺臥地板或其他影響乘車秩序之行為。
台鐵公司鄭重呼籲，旅客於車站或車廂內，如有妨礙乘車秩序、安全、動線等行為，經列車長勸導仍未改善，將依鐵路法通報鐵路警察處理，並依旅客運送契約解除契約。
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