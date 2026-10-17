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薔琵颱風恐直撲台灣 氣象署估即將升格強颱 下周五起3天威脅最大

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
今天至下周二，白天氣溫偏高，西半部白天高溫可以來到34、35度，東半部也有31度左右，低溫在23至25度之間。聯合報系資料照
今天至下周二，白天氣溫偏高，西半部白天高溫可以來到34、35度，東半部也有31度左右，低溫在23至25度之間。聯合報系資料照

秋老虎影響到下周二，之後天氣將明顯轉變。中央氣象署氣象預報中心預報員張承傳表示，下周二之前天氣比較穩定，各地大多是多雲到晴的天氣型態，白天氣溫偏高。下周三之後，先受到東北季風，之後再受到薔琵颱風外圍環流的影響，所以下周三之後，北台灣天氣會轉涼，而且北部、東半部地區轉為降雨的天氣。颱風路徑後續不確定性大，有可能會靠近台灣地區，下周末天氣可能有明顯變化。

張承傳表示，薔琵颱風上午8時位置在鵝鑾鼻的東南東方3100公里海面上，強度方面已經於今天凌晨2時增強為中度颱風，未來行經的海域和環境有利於它發展，有機會再度增強為強烈颱風。

颱風路徑方面，他說，薔琵颱風未來穩定沿著太平洋高壓的南緣，以偏西轉西北西的方向，往台灣東方海面前進。預計到了下周四上午8時，會在鵝鑾鼻東南東方600公里海面上。後續有機會在台灣東部海面開始北轉，未來如果太平洋高壓持續偏強，也不排除會持續以偏西的方向接近台灣地區。下周四之後，不確定性比較大，留意最新預報。

降雨趨勢，張承傳表示，今天至下周二，台灣附近水氣偏少，所以各地大多是多雲到晴天氣，只有在基隆北海岸、宜蘭地區、台東、恆春半島，會有零星短暫降雨，午後在南部山區也會有零星短暫陣雨。下周三、下周四，東北季風開始增強，迎風面降雨增多，新竹以北、宜蘭地區會轉為有局部短暫陣雨的天氣，花東和恆春半島可能也會有零星降雨，午後在南部山區可能也會有零星短暫陣雨。

張承傳說，下周五就會受到薔琵颱風的外圍環流影響，北部、東北部的降雨會明顯增多，轉為有陣雨的天氣，並且會有局部大雨發生的機率。東半部、東南部地區、中部山區，也會有不定時局部短暫陣雨。其他地區目前來看，可以維持多雲到晴天氣，午後南部山區會有局部短暫陣雨。

溫度趨勢，他表示，今天至下周二，白天氣溫偏高，西半部白天高溫可以來到34、35度，東半部也有31度左右，低溫在23至25度之間。

張承傳表示，下周三、下周四受到東北季風增強影響，北部、東北部氣溫明顯下降，下周五還會受到颱風外圍環流下雨的關係，所以預計下周三至下周五北部、東北部白天高溫下探到25度左右，感受上和這幾天相比落差滿大的，明顯轉涼。其他地區比較不受影響，高溫部分在東部29至30度左右，中南部維持31、32度高溫。低溫降幅沒有特別多，後期北部、東北部降到21度左右。

薔琵颱風對台灣的影響方面，他說，這幾天所要觀察的是，下周四太平洋高壓勢力是否持續偏強，如果持續偏強，路徑上可能偏西方向前進。如果下周四高壓勢力偏弱，颱風有可能在台灣東部外海北轉。不管是北轉或直接往西走，下周末迎風面北部、東北部的天氣都會明顯轉差，有大雨發生機率。

下周六開始光復節連續假期，張承傳表示，目前來看，薔琵颱風比較靠近台灣的時間點，會是下周五、下周六，甚至下周日這段時間。

溫度趨勢。圖／中央氣象署提供
溫度趨勢。圖／中央氣象署提供

薔琵颱風路徑潛勢預報。圖／中央氣象署提供
薔琵颱風路徑潛勢預報。圖／中央氣象署提供

降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
降雨趨勢。圖／中央氣象署提供

氣象署 颱風 秋老虎

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