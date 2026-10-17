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生活壓力大導致莫名惱怒？ 中醫曝自製「天然安神劑」緩解體內無名火

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
中醫師朱益智指出，這類「無名火」、「心慌感」已成為診間常見文明病，許多患者走遍各科仍檢查不出原因，而在中醫理論中，情緒調節與「肝」有關，可由茶飲、穴位按摩等方式調節。圖／Dr.Nice提供
中醫師朱益智指出，這類「無名火」、「心慌感」已成為診間常見文明病，許多患者走遍各科仍檢查不出原因，而在中醫理論中，情緒調節與「肝」有關，可由茶飲、穴位按摩等方式調節。圖／Dr.Nice提供

現代生活節奏快，許多民眾常出現莫名惱怒、空虛、焦慮等情緒，中醫師朱益智指出，這類「無名火」、「心慌感」已成為診間常見文明病，許多患者走遍各科檢查不出原因，而在中醫理論中，情緒調節與「肝」有關，長期壓力累積，導致肝氣無法順利運行，恐形成「肝氣鬱結」，讓民眾煩躁易怒，甚至心悸、焦慮，中醫建議飲用玫瑰薄荷舒肝茶，作為「天然安神劑」。

朱益智指出，許多民眾因工作、生活雙重壓力，長期焦慮鬱悶，甚至經常覺得心情不好，此為尋常現象，但也不可放任不管，中醫認為情緒調控與肝有關，此處肝指的不僅是人體器官，而是疏通全身「氣機」、調節情緒的系統，當壓力長期累積，肝氣無法順暢運行，就會形成「肝氣鬱結」，能量卡在胸口，讓人感到胸悶、嘆氣後才舒服，中醫稱為「肝失疏泄」。

前述「氣鬱」情況若持續時間較長，恐在體內產生熱能，朱益智指出，此時「內火」上擾心神，就會導致煩躁易怒、失眠多夢，甚至出現心悸、焦慮感， 此外，長期焦慮會影響消化系統，導致食慾不振、易疲勞，形成一種「想振作卻沒體力」的虛性焦慮。除調整心態外，亦可透過生物性方式調節，飲用舒壓茶飲、聞香療法、穴位放鬆，練習深長呼吸等。

朱益智指出，舒壓茶飲首選「玫瑰薄荷舒肝茶」，材料為玫瑰花5朵、薄荷葉3克，玫瑰花能疏肝理氣、和血散瘀，薄荷則能清熱疏散，兩者沖泡成茶，能有效緩解胸悶與焦慮感，是天然的安神劑；聞香療法則是利用中醫「香氣入脾」原理，在極度煩躁時嗅聞陳皮、佛手柑、薄荷等香氣，讓心量氣味快速疏通氣機，可讓大腦瞬間清醒冷靜。

幫助放鬆的穴位包括神門穴、太衝穴。朱益智表示，神門穴位於手腕橫紋處，小指延伸下來的凹陷處。它是心經的原穴，能安神定志，對抗驚悸與焦慮；太衝穴則位於大腳趾與二腳趾間的縫隙往上約兩橫指處。這是肝經的要穴，按壓時若有酸脹感，代表正在「排解肝火」，能有效降低怒氣與煩躁。此外，亦可練習腹式呼吸，有助「氣沉丹田」，穩定自律神經，減輕焦慮。

中醫 壓力 情緒調節

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