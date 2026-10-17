近500人連夜趕工完成軌道切換！台南鐵路地下化首班車準時發車
台南鐵路地下化工程第一階段今天通車，經連夜切換軌道，首班自強號列車於上午6時30分順利駛入地下月台，民眾也在全新的車站及月台搭車，交通部長陳世凱表示，為確保地下化後首班列車順利行駛，鐵道局、台鐵公司及相關團隊連夜進行軌道切換，並完成售票及票務系統銜接。他感謝工程人員徹夜投入、克服各項挑戰，讓首班自強號今日順利進站並準時發車。
交通部鐵道局上午在台南站舉辦的「穿越新台南・首發向前行」通車紀念活動，市長黃偉哲與交通部長陳世凱、次長伍勝園、鐵道局長楊正君及台鐵董事長鄭光遠，共同搭乘台鐵301次EMU3000型首班自強號列車，見證台南鐵道邁入地下化新時代。列車自台南站出發，眾人分別前往岡山站及新左營站，共同見證台南交通建設的重要里程碑。
黃偉哲表示，昨晚才送別地面軌道最後一班145次列車，今天清晨又與交通部長陳世凱共同搭乘地下化後首班列車，無論是送別末班車，或迎接首班車，都是台南鐵路發展的歷史性里程碑。他期盼地下化通車後，台南車站能提供更多旅客完善的交通服務，迎接更多來自各地的朋友。
黃偉哲指出，鐵路地下化開啟台南交通發展的新篇章，但具有百年歷史的台南車站舊站仍將保留，持續服務市民及往來旅客。正如賴清德總統所說，台南百年車站將繼續服務大家，讓這座承載城市記憶的老車站，在迎接新時代的同時，延續百年歷史與情感。
市長黃偉哲與交陳世凱在行車期間走入車廂，向旅客問候並致贈首發紀念品，共同分享鐵路地下化通車的喜悅。
南市府表示，鐵路地下化第一階段通車後，將持續配合中央推動地面設施拆除、綠園道建設及周邊道路系統整合，改善鐵道兩側交通連結，逐步縫合長期受鐵路阻隔的都市空間，讓市民享有更安全、便利的交通環境。
南市府指出，未來將持續推動林森站、南台南站等後續工程，並爭取鐵路地下化第二階段由大橋站延伸至永康站，攜手中央完善台南交通路網，促進都市空間整合與區域均衡發展。
鐵道局長楊正君表示，本次通車的關鍵作業為昨天夜間至今天凌晨的軌道切換及系統測試。作業自16日21時45分起展開，動員鐵道局南部工程分局、臺鐵公司運務、工務、機務及電務單位與施工團隊共39個單位、近500人，以及28部大型施工機具與工程車輛投入，辦理路線封鎖、電車線斷電、平交道防護、永久軌切換、電車線調整及新舊號誌系統測試。完成電力機車試運轉及ATP動態測試後，今天上午6時解除路線封鎖，地下化軌道正式通車。
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