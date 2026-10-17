快訊

開除風暴解除…趙少康曝李乾龍把對方罵一頓 蔣萬安、張善政也聲援

地牛翻身！11：13宜蘭南澳規模4.6地震…9縣市有感 最大震度2級

去日本驚訝行動電源牌子都是它！老用戶推薦神回3優勢：便宜又安心

聽新聞
0:00 / 0:00

近500人連夜趕工完成軌道切換！台南鐵路地下化首班車準時發車

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
鐵道局等相關單位動員近500人連夜完成軌道切換及系統測試，今天清晨順利完成地下化軌道正式通車。記者劉學聖／攝影
鐵道局等相關單位動員近500人連夜完成軌道切換及系統測試，今天清晨順利完成地下化軌道正式通車。記者劉學聖／攝影

台南鐵路地下化工程第一階段今天通車，經連夜切換軌道，首班自強號列車於上午6時30分順利駛入地下月台，民眾也在全新的車站及月台搭車，交通部長陳世凱表示，為確保地下化後首班列車順利行駛，鐵道局、台鐵公司及相關團隊連夜進行軌道切換，並完成售票及票務系統銜接。他感謝工程人員徹夜投入、克服各項挑戰，讓首班自強號今日順利進站並準時發車。

交通部鐵道局上午在台南站舉辦的「穿越新台南・首發向前行」通車紀念活動，市長黃偉哲與交通部長陳世凱、次長伍勝園、鐵道局長楊正君及台鐵董事長鄭光遠，共同搭乘台鐵301次EMU3000型首班自強號列車，見證台南鐵道邁入地下化新時代。列車自台南站出發，眾人分別前往岡山站及新左營站，共同見證台南交通建設的重要里程碑。

黃偉哲表示，昨晚才送別地面軌道最後一班145次列車，今天清晨又與交通部長陳世凱共同搭乘地下化後首班列車，無論是送別末班車，或迎接首班車，都是台南鐵路發展的歷史性里程碑。他期盼地下化通車後，台南車站能提供更多旅客完善的交通服務，迎接更多來自各地的朋友。

黃偉哲指出，鐵路地下化開啟台南交通發展的新篇章，但具有百年歷史的台南車站舊站仍將保留，持續服務市民及往來旅客。正如賴清德總統所說，台南百年車站將繼續服務大家，讓這座承載城市記憶的老車站，在迎接新時代的同時，延續百年歷史與情感。

市長黃偉哲與交陳世凱在行車期間走入車廂，向旅客問候並致贈首發紀念品，共同分享鐵路地下化通車的喜悅。

南市府表示，鐵路地下化第一階段通車後，將持續配合中央推動地面設施拆除、綠園道建設及周邊道路系統整合，改善鐵道兩側交通連結，逐步縫合長期受鐵路阻隔的都市空間，讓市民享有更安全、便利的交通環境。

南市府指出，未來將持續推動林森站、南台南站等後續工程，並爭取鐵路地下化第二階段由大橋站延伸至永康站，攜手中央完善台南交通路網，促進都市空間整合與區域均衡發展。

鐵道局長楊正君表示，本次通車的關鍵作業為昨天夜間至今天凌晨的軌道切換及系統測試。作業自16日21時45分起展開，動員鐵道局南部工程分局、臺鐵公司運務、工務、機務及電務單位與施工團隊共39個單位、近500人，以及28部大型施工機具與工程車輛投入，辦理路線封鎖、電車線斷電、平交道防護、永久軌切換、電車線調整及新舊號誌系統測試。完成電力機車試運轉及ATP動態測試後，今天上午6時解除路線封鎖，地下化軌道正式通車。

台南車站今天起轉換的地下新站。圖／台南市政府提供
台南車站今天起轉換的地下新站。圖／台南市政府提供

台南車站清晨已有大批旅客搭乘首班列車。圖／台南市政府提供
台南車站清晨已有大批旅客搭乘首班列車。圖／台南市政府提供

台南車站清晨已有大批旅客搭乘首班列車。圖／台南市政府提供
台南車站清晨已有大批旅客搭乘首班列車。圖／台南市政府提供

鐵道局等相關單位動員近500人連夜完成軌道切換及系統測試，今天清晨順利完成地下化軌道正式通車。記者劉學聖／攝影
鐵道局等相關單位動員近500人連夜完成軌道切換及系統測試，今天清晨順利完成地下化軌道正式通車。記者劉學聖／攝影

台南市長黃偉哲今（右四）一早與交通部長陳世凱（左三）、次長伍勝園（右三）、鐵道局長楊正君（右二）及台鐵董事長鄭光遠（左一）、立委陳亭妃（左二）搭乘台南車站地下月台首班列車出發，見證台南市區鐵路邁向地下化的里程碑。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲今（右四）一早與交通部長陳世凱（左三）、次長伍勝園（右三）、鐵道局長楊正君（右二）及台鐵董事長鄭光遠（左一）、立委陳亭妃（左二）搭乘台南車站地下月台首班列車出發，見證台南市區鐵路邁向地下化的里程碑。圖／台南市政府提供

台南市長黃偉哲今（前左）一早與交通部長陳世凱（前右）、次長伍勝園（後中）、台鐵董事長鄭光遠（後左）、立委陳亭妃（後右）搭乘台南車站地下月台首班列車出發，見證台南市區鐵路邁向地下化的里程碑。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲今（前左）一早與交通部長陳世凱（前右）、次長伍勝園（後中）、台鐵董事長鄭光遠（後左）、立委陳亭妃（後右）搭乘台南車站地下月台首班列車出發，見證台南市區鐵路邁向地下化的里程碑。圖／台南市政府提供

台南車站清晨已有大批旅客搭乘首班列車。圖／台南市政府提供
台南車站清晨已有大批旅客搭乘首班列車。圖／台南市政府提供

鐵路地下化 台南 陳世凱

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台南車站地面鐵道今晚最後一夜！明首班地下列車時間曝光

歷經抗爭…台南鐵路今起地下化 告別百年地面鐵道

影／台南鐵路地下化入厝典禮 賴清德南下見證百年鐵道新頁

影／民眾闖入軌道 台南市區平面鐵路「最後列車」晚17分駛出台南車站

相關新聞

上午11時13分宜蘭南澳規模4.6地震 9縣市有感 最大震度2級

中央氣象署發布小區域有感地震報告，今天上午11時13分，在宜蘭縣政府南方23.9公里，位於宜蘭縣南澳鄉，發生芮氏規模4.6地震，震源深度67.1公里。

薔琵增強中颱「愈來愈像颱風」 鄭明典：結構更完整

薔琵颱風已於今天凌晨2時增強為中度颱風，中心位置在關島東南東方610公里海面上、鵝鑾鼻東南東方3300公里的海面上，以每小時22公里速度，向西轉西北西進行。氣象署說，薔琵颱風未來4天先以偏西到西北西方向移動到琉球南方海面，後續不確定性較高，持續關注最新颱風預報資訊。

海溫持續超越2015年紀錄 鄭明典：史無前例 獨樹一格聖嬰發展軌跡

中央氣象署日前宣告2026聖嬰已達聖嬰事件定義標準，且強度為超強聖嬰等級。前中央氣象局長鄭明典在臉書PO出聖嬰指標區的海溫紀錄，他直呼，今年6月初明顯增溫之後，最近仍持續超越2015年絕對最高溫紀錄，「這是一個史無前例，獨樹一格的聖嬰發展軌跡」。

流感疫苗超過300萬人接種 1縣市長者孩童逾4成最積極

公費疫苗10月開打，疾管署公布，截止16日，已有超過300萬人接種流感疫苗，98萬人接種新冠疫苗，都較去年同期增加。其中，已有32.7%的長者接種流感疫苗，又以屏東縣42.1%最多，全國學齡前幼兒接種率也是屏東縣41.3%最高。疾管署副署長林明誠提醒，平常在社區、車站、教室、餐廳，到處都可能接觸病原，盡速接種提升保護力。

脫序外籍旅客大鬧新自強號 遭勸後竟變出充氣床躺走道 台鐵發聲了

台鐵怪客無奇不有，有列車長昨天巡查車廂時，發現有外籍旅客將腳跨放於車廂壁面，經勸導，旅客從善如流，卻沒想到，沒過多久便接獲其他旅客投訴，同樣的外籍旅客這次竟然拿出充氣床，直接躺在走道，讓人傻眼。台鐵表示，妨礙乘車秩序經勸導未改善者，可以依規定解除運送契約。

薔琵颱風恐直撲台灣 氣象署估即將升格強颱 下周五起3天威脅最大

秋老虎影響到下周二，之後天氣將明顯轉變。中央氣象署氣象預報中心預報員張承傳表示，下周二之前天氣比較穩定，各地大多是多雲到晴的天氣型態，白天氣溫偏高。下周三之後，先受到東北季風，之後再受到薔琵颱風外圍環流的影響，所以下周三之後，北台灣天氣會轉涼，而且北部、東半部地區轉為降雨的天氣。颱風路徑後續不確定性大，有可能會靠近台灣地區，下周末天氣可能有明顯變化。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。