女生40歲後喜歡剪短髮？過來人揭3原因：方便多了

不少女生年輕時喜歡留長髮，到了中年卻逐漸改成短髮。一名女網友分享，自己觀察到身邊原本留著長髮的女性，進入40、50歲後，髮型似乎越剪越短，讓她忍不住好奇背後原因？貼文曝光後引發討論。

這名女網友在社群平台「Threads」詢問，為什麼很多原本是長髮的女性，到了40、50歲後都變成短髮造型？而且年紀越長、越多人把長頭髮剪掉？短髮的比例甚至比長髮高？

貼文一出後，不少女網友指出洗頭方便、染髮容易、造型好看等優點，紛紛表示「年輕的時候，會希望自己漂亮一點，覺醒後發現沒必要，自己舒服最重要」、「因為對長頭髮的耐性已經用完」、「頭髮變少、變細，髮型有限」、「頭髮變白，方便染髮」、「女生過50歲之後，短髮造型其實會比長髮好看」、「短髮才是最方便的，長髮難吹、又容易扯到拉到，睡覺自己被自己壓到醒來」、「比較不顯老，加上工作洗頭方便」。

不過，也有另一派網友持相反意見，回應「自然捲的就不適合剪短」、「短頭髮很難駕馭！我真的很佩服短頭髮的女生」、「短髮比長髮難整理，又要經常修剪耶，長髮半年修剪一次就好」、「54歲還是愛超長大波浪，雖然很麻煩，還是沒勇氣剪短髮」、「長得快的短髮要常常上美容院修整，而且要上點妝才好看，我長髮大概就一年見一次設計師，非常省事」。

事實上「髮型」真的可以改變一個人的氣質。本站曾報導，一名網友分享，自己非常喜歡看到女生剪「極短頭髮型」，只要看到這種女生就會很心動，但是現實都認識不到這種女生，在網路上認識的也愛理不理，他好奇問「有男性朋友們有跟我一樣是極短髮控的嗎？」。

對此，網友回應「因為能駕馭這種短髮的女生都很正，誰不愛呢？」、「拜託女生剪極短髮超好看好嗎？這種類型的女生魅力不比長頭髮的女生低欸」、「這不算男生頭吧，算日系短髮，我有同事是這種髮型，好看但要常修」、「極短髮超讚！每天可以省去很多整理的時間，好多年前剪短後就回不去長髮了」、「有，還真的超級正」。