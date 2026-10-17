影／台南車站地上鐵道走入歷史 末班車鳴笛離站後隨即切軌

台南鐵路地下化迎來歷史性時刻！台南車站地上鐵道昨晚迎來最後一夜，大批民眾與鐵道迷湧入月台，拿起相機記錄列車最後身影。隨著末班列車鳴笛三聲、緩緩駛離月台，現場民眾揮手道別；列車離站後，鐵道切軌作業隨即展開，象徵陪伴府城走過百年的地上鐵道正式告別歷史，台南鐵路也將邁入地下化的新紀元。

昨晚台南車站湧入大批民眾，不少鐵道迷帶著專業相機、腳架，守候在月台及車站周邊，捕捉列車進站、出站的畫面。對許多台南人而言，台南車站不只是交通樞紐，更承載著求學、工作、離鄉與返家的生活記憶，因此即使深夜仍有民眾不願離去，希望親眼見證百年鐵道最後一刻。告別活動中，台鐵以象徵鐵道歷史的路牌傳遞儀式，象徵鐵道精神與責任世代交棒。末班列車原訂晚間10時29分發車，雖因突發狀況延誤，仍吸引大批民眾守候。

列車準備離站時，司機員鳴笛三聲，向陪伴府城多年的地上鐵道告別。列車緩緩駛離，月台上的民眾忙著拍攝、揮手，有人留下最後影像，也有人靜靜看著列車消失在夜色中。

末班列車離站後，現場隨即展開切軌作業。原本承載列車往返、串起無數人生故事的鐵軌，隨著工程人員進場施工，正式進入歷史交替的關鍵時刻。從列車最後一次駛過，到鐵軌動工切除，台南地上鐵道的告別不再只是儀式，而是真正進入倒數。今天清晨，台南鐵路地下化正式通車，列車改由地下軌道行駛。百年地上鐵道卸下交通運輸的任務，台南車站則迎來新的篇章。對民眾而言，告別的不只是一段鐵軌，更是記憶中熟悉的城市風景。

台南車站地上鐵道昨晚迎來最後一夜，大批民眾與鐵道迷湧入月台，拿起相機記錄列車最後身影。記者劉學聖／攝影

台南車站地上鐵道昨晚迎來最後一夜，交通部長陳世凱（右四）、台南市長黃偉哲（右三）等人見證歷史。記者劉學聖／攝影

台南車站地上鐵道昨晚迎來最後一夜，大批民眾與鐵道迷湧入月台，拿起相機記錄列車最後身影。民眾揮手道別依依不捨。記者劉學聖／攝影

台南車站地上鐵道昨晚迎來最後一夜，末班列車離站後，現場隨即展開切軌作業。原本承載列車往返、串起無數人生故事的鐵軌，隨著工程人員進場施工，正式進入歷史交替的關鍵時刻。記者劉學聖／攝影

新台南車站外觀。記者劉學聖／攝影

台南車站地上鐵道昨晚迎來最後一夜，現場民眾揮手道別。記者劉學聖／攝影

台南車站地上鐵道昨晚迎來最後一夜，大批民眾與鐵道迷湧入月台，拿起相機記錄列車最後身影。隨著末班列車鳴笛三聲、緩緩駛離月台，現場民眾揮手道別。記者劉學聖／攝影