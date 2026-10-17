快訊

沒付錢不等於偷！補習班老師超商拿80元茶葉蛋一二審均無罪…原因曝

「日本夜景遺產」2026年度名單公布！ 再增14處璀璨景點

曹興誠建議沈伯洋取消辯論！名嘴：蔣萬安選情已反彈了

聽新聞
0:00 / 0:00

影／台南車站地上鐵道走入歷史 末班車鳴笛離站後隨即切軌

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
台南車站地上鐵道昨晚迎來最後一夜，末班列車鳴笛三聲、緩緩駛離月台，現場民眾揮手道別。記者劉學聖／攝影
台南車站地上鐵道昨晚迎來最後一夜，末班列車鳴笛三聲、緩緩駛離月台，現場民眾揮手道別。記者劉學聖／攝影

台南鐵路地下化迎來歷史性時刻！台南車站地上鐵道昨晚迎來最後一夜，大批民眾與鐵道迷湧入月台，拿起相機記錄列車最後身影。隨著末班列車鳴笛三聲、緩緩駛離月台，現場民眾揮手道別；列車離站後，鐵道切軌作業隨即展開，象徵陪伴府城走過百年的地上鐵道正式告別歷史，台南鐵路也將邁入地下化的新紀元。

昨晚台南車站湧入大批民眾，不少鐵道迷帶著專業相機、腳架，守候在月台及車站周邊，捕捉列車進站、出站的畫面。對許多台南人而言，台南車站不只是交通樞紐，更承載著求學、工作、離鄉與返家的生活記憶，因此即使深夜仍有民眾不願離去，希望親眼見證百年鐵道最後一刻。告別活動中，台鐵以象徵鐵道歷史的路牌傳遞儀式，象徵鐵道精神與責任世代交棒。末班列車原訂晚間10時29分發車，雖因突發狀況延誤，仍吸引大批民眾守候。

列車準備離站時，司機員鳴笛三聲，向陪伴府城多年的地上鐵道告別。列車緩緩駛離，月台上的民眾忙著拍攝、揮手，有人留下最後影像，也有人靜靜看著列車消失在夜色中。

末班列車離站後，現場隨即展開切軌作業。原本承載列車往返、串起無數人生故事的鐵軌，隨著工程人員進場施工，正式進入歷史交替的關鍵時刻。從列車最後一次駛過，到鐵軌動工切除，台南地上鐵道的告別不再只是儀式，而是真正進入倒數。今天清晨，台南鐵路地下化正式通車，列車改由地下軌道行駛。百年地上鐵道卸下交通運輸的任務，台南車站則迎來新的篇章。對民眾而言，告別的不只是一段鐵軌，更是記憶中熟悉的城市風景。

台南車站地上鐵道昨晚迎來最後一夜，大批民眾與鐵道迷湧入月台，拿起相機記錄列車最後身影。記者劉學聖／攝影
台南車站地上鐵道昨晚迎來最後一夜，大批民眾與鐵道迷湧入月台，拿起相機記錄列車最後身影。記者劉學聖／攝影

台南車站地上鐵道昨晚迎來最後一夜，交通部長陳世凱（右四）、台南市長黃偉哲（右三）等人見證歷史。記者劉學聖／攝影
台南車站地上鐵道昨晚迎來最後一夜，交通部長陳世凱（右四）、台南市長黃偉哲（右三）等人見證歷史。記者劉學聖／攝影

台南車站地上鐵道昨晚迎來最後一夜，大批民眾與鐵道迷湧入月台，拿起相機記錄列車最後身影。民眾揮手道別依依不捨。記者劉學聖／攝影
台南車站地上鐵道昨晚迎來最後一夜，大批民眾與鐵道迷湧入月台，拿起相機記錄列車最後身影。民眾揮手道別依依不捨。記者劉學聖／攝影

台南車站地上鐵道昨晚迎來最後一夜，末班列車離站後，現場隨即展開切軌作業。原本承載列車往返、串起無數人生故事的鐵軌，隨著工程人員進場施工，正式進入歷史交替的關鍵時刻。記者劉學聖／攝影
台南車站地上鐵道昨晚迎來最後一夜，末班列車離站後，現場隨即展開切軌作業。原本承載列車往返、串起無數人生故事的鐵軌，隨著工程人員進場施工，正式進入歷史交替的關鍵時刻。記者劉學聖／攝影

新台南車站外觀。記者劉學聖／攝影
新台南車站外觀。記者劉學聖／攝影

台南車站地上鐵道昨晚迎來最後一夜，現場民眾揮手道別。記者劉學聖／攝影
台南車站地上鐵道昨晚迎來最後一夜，現場民眾揮手道別。記者劉學聖／攝影

台南車站地上鐵道昨晚迎來最後一夜，大批民眾與鐵道迷湧入月台，拿起相機記錄列車最後身影。隨著末班列車鳴笛三聲、緩緩駛離月台，現場民眾揮手道別。記者劉學聖／攝影
台南車站地上鐵道昨晚迎來最後一夜，大批民眾與鐵道迷湧入月台，拿起相機記錄列車最後身影。隨著末班列車鳴笛三聲、緩緩駛離月台，現場民眾揮手道別。記者劉學聖／攝影

台南車站地上鐵道昨晚迎來最後一夜，大批民眾與鐵道迷湧入月台，拿起相機記錄列車最後身影。隨著末班列車鳴笛三聲、緩緩駛離月台，現場民眾揮手道別。記者劉學聖／攝影
台南車站地上鐵道昨晚迎來最後一夜，大批民眾與鐵道迷湧入月台，拿起相機記錄列車最後身影。隨著末班列車鳴笛三聲、緩緩駛離月台，現場民眾揮手道別。記者劉學聖／攝影

台南 鐵道 歷史 施工 鐵道迷

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

歷經抗爭…台南鐵路今起地下化 告別百年地面鐵道

台南鐵路地下化倒數一天 民眾、鐵道迷搶拍地上鐵道最後身影

台南車站地面鐵道今晚最後一夜！明首班地下列車時間曝光

廣角鏡／告別台南百年鐵道 民眾目送最後列車

相關新聞

影／台南車站地上鐵道走入歷史 末班車鳴笛離站後隨即切軌

台南鐵路地下化迎來歷史性時刻！台南車站地上鐵道昨晚迎來最後一夜，大批民眾與鐵道迷湧入月台，拿起相機記錄列車最後身影。隨著末班列車鳴笛三聲、緩緩駛離月台，現場民眾揮手道別；列車離站後，鐵道切軌作業隨即展開，象徵陪伴府城走過百年的地上鐵道正式告別歷史，台南鐵路也將邁入地下化的新紀元。

薔琵增強中颱「愈來愈像颱風」 鄭明典：結構更完整

薔琵颱風已於今天凌晨2時增強為中度颱風，中心位置在關島東南東方610公里海面上、鵝鑾鼻東南東方3300公里的海面上，以每小時22公里速度，向西轉西北西進行。氣象署說，薔琵颱風未來4天先以偏西到西北西方向移動到琉球南方海面，後續不確定性較高，持續關注最新颱風預報資訊。

海溫持續超越2015年紀錄 鄭明典：史無前例 獨樹一格聖嬰發展軌跡

中央氣象署日前宣告2026聖嬰已達聖嬰事件定義標準，且強度為超強聖嬰等級。前中央氣象局長鄭明典在臉書PO出聖嬰指標區的海溫紀錄，他直呼，今年6月初明顯增溫之後，最近仍持續超越2015年絕對最高溫紀錄，「這是一個史無前例，獨樹一格的聖嬰發展軌跡」。

橘紅飽滿甜柿好美味 專家分享4種隱藏版吃法 抹吐司當甜點都百搭

柿子產期於每年9月至12月，農業部農糧署在臉書「鮮享農YA - 農糧署」表示，柿子依果實在樹上成熟時能否自然脫澀，分為甜柿與澀柿兩種。其中，甜柿常見有富有、次郎、花御所等品種，除了洗乾淨直接爽脆咬下，甜柿還有4種令人驚豔的隱藏版吃法，不管配茶、抹吐司，還是當下午茶甜點，都超搭。

世界撞球王趙豐邦15歲就靠球技賺錢 赴台北踢館曾吃鱉

台灣撞球史上第一位世界球王趙豐邦，兩度拿下世界冠軍、登上世界排名第一，更在國際撞球冠軍挑戰賽、俗稱「冠中冠」邀請賽中三度封王，至今無人能打破紀錄。 成名之前，趙豐邦是整天流連撞球間的少年，15歲就拿著球桿和大人較量，靠打球贏錢過日子，打累了睡在球檯上，在那個撞球等於不學好的年代，他憑著高超球技，從撞球小弟翻身成為球王，不僅寫下個人傳奇，更成功扭轉社會對撞球的負面印象。

一頭牛到一杯調酒、醫療到數位賦能 翻轉高齡共好新貌

一頭牛、一間酒吧，都在回答同一個問題：超高齡社會中，怎麼讓人繼續參與社交生活？ 超高齡社會改寫了企業實踐社會責任的方式，過往單純捐贈與照護已經不足夠，要怎麼做才能創造共好？全聯推健康處方、技嘉解數位落差，信義支持在地創生，這些企業把專業化為行動，串聯社區及醫療資源，引領長者自主生活，重建社會連結。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。