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橘紅飽滿甜柿好美味 專家分享4種隱藏版吃法 抹吐司當甜點都百搭
柿子產期於每年9月至12月，農業部農糧署在臉書「鮮享農YA - 農糧署」表示，柿子依果實在樹上成熟時能否自然脫澀，分為甜柿與澀柿兩種。其中，甜柿常見有富有、次郎、花御所等品種，除了洗乾淨直接爽脆咬下，甜柿還有4種令人驚豔的隱藏版吃法，不管配茶、抹吐司，還是當下午茶甜點，都超搭。
農糧署分享4種甜柿隱藏版吃法，一是奶油烤柿子，切除蒂頭劃上十字、放上一小塊無鹽奶油，送進烤箱高溫慢烤。果肉化開後香甜滑順，熱呼呼的口感簡直就像卡士達醬。
二是柿子乳酪烤吐司，厚片吐司抹上一層厚厚的乳酪或鋪滿起司絲，鋪上甜柿片烤到金黃。鹹甜乳香交織脆甜果香，層次感滿分。三是柿子羊羹，將熟成柿子打成泥，加入洋菜凝固成凍。冰鎮後切片，口感滑順細緻、甜而不膩，是佐熱茶的最佳茶點。
第四種吃法是做成柿子果醬，熟透的柿子慢火細熬，擠入幾滴新鮮檸檬汁提味，純粹的果香濃稠滑順，抹司康、配優格都百搭。
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