兒童才藝班學什麼？十大熱門課程排行 語言、運動、美術一次看

幾歲開始學才藝比較好？幼幼班就需要上課嗎？面對英文、游泳、畫畫、鋼琴等熱門選項，到底該從哪一個先下手？許多爸媽在選課時總是滿懷期待，卻又暗自焦慮，深怕花了冤枉錢，更怕壞了孩子探索新事物的興致。

為了了解家長在兒童才藝上的關注焦點，《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》調查近一年（2025/9/30～2026/9/29）12歲以下「兒童才藝」相關討論，熱門關鍵字除了出現「鋼琴、畫畫、游泳、英文、舞蹈」等才藝項目，也可看見「興趣、培養、學習、成長、自信」等字詞，顯示家長談到兒童才藝時，除了關注課程選擇，也相當重視孩子的興趣與學習發展。

討論區中，不少家長便點出「有興趣才有用」的選課考量，認為「問小孩喜歡什麼就上什麼啊，有興趣才有用」、「當殺時間也行，什麼都可以試試看」、「看小孩喜歡什麼興趣，再讓他上，不喜歡的反而他覺得煩，妳也多花錢」。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體

究竟現在其他爸媽都讓孩子學什麼？透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體進一步整理出「十大兒童才藝課程」聲量排行，帶大家看看目前最受關注的才藝選擇有哪些。

No.1 語言學習

示意圖／Shutterstock

對不少家長來說，語言學習一直是教育規劃中的重要項目。幾歲開始？選哪種上課方式？孩子能不能適應？都是父母反覆討論的話題，相關討論橫跨幼兒啟蒙、外師教學與線上學習等面向，也讓「語言學習」登上聲量排行榜的榜首。

有家長於臉書社團發文詢問，幼稚園中班的孩子想學英文，是否適合現在就安排補習？由於家人考量孩子年紀尚小，家中也缺乏練習環境，因此傾向等大一點後再安排。留言區不少人支持提早接觸，有人認為「語言真的越小接觸越好」，也有人提醒「英文一旦開始就不要中斷」；另有家長建議「中班可以上線上英文共學」。

若希望增加口說練習、接觸外師學發音，TutorABC Junior、Etalking Kids都提供一對一線上課程，上課時間較彈性，可依孩子作息安排。TutorABC Junior、Etalking Kids亦為國泰世華CUBE信用卡「童樂匯」權益中的指定五感體驗通路，符合親子開戶與持卡資格後，2026年12月31日前刷卡最高可享10%小樹點（信用卡）回饋。

No.2 運動體能

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放學回家還在沙發上跳來跳去、週末一早就喊著要出門玩，孩子旺盛的體力常讓爸媽開始尋找「放電方式」。一篇討論「花錢花的最值得的小孩才藝班」的貼文，就吸引不少家長分享經驗，留言區中也頻繁出現游泳、體操、球類等運動項目，貼文累計超過4萬人次瀏覽。

其中有人推薦巴西柔術，笑稱「先替她可能遇上的鹹豬手默哀」；另一名家長則提到「其體操的方向性更多更趨近使用身體的本能，對其他項目也有很大的幫助」；游泳同樣被多次點名，有網友直言「游泳跟求生，我還是會擺第一」、「游泳！小孩游回來食慾超好，吃一吃很快就想睡覺了」。

No.3 美術創作

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一看到滿桌顏料，孩子眼神裡的興奮往往藏不住。美術創作沒有標準答案，同一個主題到了不同孩子手上，總能變成不同模樣。有家長分享「我們都很鼓勵她，把說不出來的話直接畫出來」；也有人認為「學美術CP值高，一個才藝可以學到各種媒材，還可以聽故事、玩遊戲」。

至於孩子喜歡畫畫，要不要正式送去上課？也是親子社群裡常見的疑問。其中一篇貼文就提到，孩子平常很愛自由創作，家長卻擔心固定上課後，反而讓原本的興趣變成壓力，也讓不少家長分享自身觀點。

留言中有人直言「上課這件事真的要看老師」，也有家長分享女兒上課幾個月後，因老師要求較多而興趣大減；另有網友建議「看年齡，還小不要學技巧，那些只會抹煞創意變得匠氣」。

No.4 音樂、樂器

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鋼琴、小提琴以及打擊樂，一直都是熱門的才藝選擇，但真正的考驗往往不在課堂，而是課後練習；每天催練琴演變成親子拉鋸戰，孩子辛苦、爸媽疲憊，成了不少家庭的課後日常。

對於學樂器這件事，網路上的看法相當兩極。有人坦言「鋼琴我覺得最浪費，學得超痛苦，學費又超級貴」；另一派則認為「演奏樂器是一個非常精密且複雜的動作，對大腦多區塊及身體協調是全面性的訓練」；有過來人分享，鋼琴、小提琴曾是求學階段抒發壓力、讓自己平靜下來的方式。

為了不讓學音樂變成壓力，許多家長會先從Yamaha音樂教室這種有團體班、父母可陪伴的課程著手，讓孩子在玩樂中建立音感。如果正好規劃這類課程，不妨多留意國泰世華CUBE信用卡的「童樂匯」權益，於指定體驗課刷卡，最高可獲10%小樹點（信用卡）回饋，網友表示「養小孩來說這回饋真的不無小補」。

No.5 舞蹈律動

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兒童舞蹈課的選擇五花八門，除了結合音樂與遊戲的基礎律動，芭蕾、街舞、等課程，也會依年齡與教學設計有所不同。許多家長討論舞蹈課時，也常提起跳脫舞步與技巧學習框架，從身體探索出發，培養孩子感受力、想像力與表達能力的「雲門舞集舞蹈教室」生活律動課程。其中，為3歲孩子適齡適性設計的「親子律動」，採親子共學模式，由爸媽陪著孩子一起透過身體遊戲探索肢體，增加親子共同參與的機會。

既然才藝需要長時間投入，學費自然是一筆長期開銷。家長替孩子報名「雲門舞集舞蹈教室」等指定體驗課時，搭配國泰世華CUBE信用卡「童樂匯」權益，最高享有10%小樹點（信用卡）回饋。孩子持續探索興趣的同時，家長支付學費也能替荷包減輕一點壓力。

No.6 烘焙烹飪

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許多孩子喜歡跟著大人在廚房一起動手做，穿上小圍裙、打雞蛋、揉麵團，再盯著烤箱裡的麵包或蛋糕慢慢膨起來，光是這些步驟就很有參與感。只是每次在家烤餅乾、做蛋糕，爸媽難免擔心廚房最後變成大型災難現場，因此不少家長會選擇帶孩子到兒童烘焙或料理教室上課。

進到教室後，孩子會跟著步驟秤量材料、攪拌、揉麵團，再一路做到裝飾成品，這些過程會涉及到手眼協調能力與較細緻的手部控制。遇到發酵、烘烤等需要等待的環節，還得耐心等候。等到香噴噴的成品出爐，看著自己親手做出的成果，孩子往往特別有成就感。

No.7 科學、生態探索

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為什麼火山會噴發？為什麼會有彩虹？為什麼磁鐵會互相吸引？孩子腦袋裡彷彿隨時裝著一本「十萬個為什麼」，只要看到不懂的事物，總忍不住抓著爸媽追問到底。科學、生態探索課程，正好把這些生活中冒出的好奇心搬進課堂。

除了書本上的知識，老師也可能帶孩子走進戶外觀察昆蟲與植物，或透過簡單實驗，看見材料混合後產生的變化。親手製作、親眼觀察，讓原本抽象的科學概念變得更具體，孩子還能試著自己找答案。

No.8 科技程式

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若孩子平常喜歡玩Minecraft、Roblox，有些家長也會進一步思考，既然對遊戲有興趣，能不能進一步接觸程式設計？育兒話題中，樂高機器人、程式設計、動力機械與積木創作等內容，都經常被家長提及。

科技程式的學習方式相當多元，初學者常從圖像化程式、積木組裝或機器人闖關入門；累積一些基礎後，則能接觸遊戲設計或程式語言。部分教學安排也結合STEAM概念，將科學、科技、工程、藝術與數學融入實際操作。

不少家長把注意力放在空間概念與邏輯思考上，有人提到「組樂高的過程對國小中年級後發展立體概念有幫助」、「上一段時間後覺得他的創意、組織能力和邏輯思考能力都進步很多」；另有網友認為「程式是學邏輯，它是影響你學習上的思維能力」。

No.9 閱讀、作文

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短影音愈來愈普遍，不少家長常會討論孩子面對長篇文章時容易分心、讀不完的情況；碰到要寫日記或作文時，更可能拿著筆對著稿紙發呆，想了半天還是不知道第一句該怎麼下筆，讓不少父母相當傷腦筋。

有些課堂會由老師引導，先從閱讀繪本與故事開始，練習抓出文章重點，再把想法整理成文字。家長討論時，也常提到老師引導與平日累積的重要性，有人直言「作文真的很難自己教，要有會引導的老師」、「有補過一年，平常要多閱讀才會更有用」；另一派則認為「還是鼓勵小孩生活中累積素材，先學會觀察和感受，再慢慢練習表達。生活經驗豐富了，想法多了，寫出來的東西也會比較有內容、有溫度」。

No.10 表達訓練

示意圖／ChatGPT

家裡的小寶貝遇到陌生人就不敢開口說話？上台報告時突然腦袋一片空白？明明知道答案，卻不知道怎麼把話說完整？這些都是孩子成長過程中可能碰到的卡關時刻。

表達訓練的形式很多，兒童主持、說故事、朗讀與演說等都很常見。這類訓練和語言學習不同，重點不在於學習新語言或背誦單字，而是教導孩子如何梳理腦海中的想法，並有邏輯地整理出重點。

當孩子學會精準表達，不僅能減少因詞不達意而產生的情緒與挫折感，上台時也能更加從容自信。網友分享「說話真的是需要練習的」，另有家長認為「從學齡前到國小階段，都是培養口語表達能力的重要黃金期」。

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本文依據網路社群的討論數據做撰寫，不代表任何推薦立場。任何投資皆有風險，請謹慎評估。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2025年9月30日至2026年9月29日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理2000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

針對討論『兒童才藝』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」(註)作為本分析依據。

*註 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析軟體，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗

【本文由國泰世華銀行邀稿】

《網路溫度計DailyView》

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