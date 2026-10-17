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薔琵轉中颱路徑曝！鎖定台灣至沖繩通過 恐亂光復節連假
薔琵颱風今天凌晨2時增強為中度颱風，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，從最新的預報資料來看，雖然薔琵颱風最終具體的路徑仍待觀察，但大方向上應該是差不多了。無論是各個傳統或AI模式，都已經預期，薔琵颱風將在下周五至下周六，鎖定台灣至沖繩這個區間通過。
颱風對台灣威脅程度？「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，若如傳統歐洲模式預報走向偏左側，中心甚至貼到陸地，台灣陸地的風雨就愈大。究竟最後偏左、偏右，將是未來的觀察重點。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，由於薔琵颱風預期會成為中大型的颱風，就算中心最終從台灣至沖繩區間的右側北上，光靠颱風外圍環流，配合東北季風加成下，北部、東半部天氣轉糟，已幾乎確定，光復節連假前半段的行程做好心理準備，至於中南部狀況則待定。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
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