快訊

秋老虎今飆36度高溫！吳德榮：薔琵將是「超級聖嬰年」大型強颱 恐直撲台灣

影／甜美女房仲遭隨機殺害還焚屍 致命原因曝光

張秀卿2度離婚神隱！控前夫不還錢 王國贊行蹤曝光了

聽新聞
0:00 / 0:00

薔琵轉中颱路徑曝！鎖定台灣至沖繩通過 恐亂光復節連假

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
薔琵颱風下周五至下周六，可能在台灣至沖繩通過。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專
薔琵颱風下周五至下周六，可能在台灣至沖繩通過。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專

薔琵颱風今天凌晨2時增強為中度颱風，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，從最新的預報資料來看，雖然薔琵颱風最終具體的路徑仍待觀察，但大方向上應該是差不多了。無論是各個傳統或AI模式，都已經預期，薔琵颱風將在下周五至下周六，鎖定台灣至沖繩這個區間通過。

颱風對台灣威脅程度？「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，若如傳統歐洲模式預報走向偏左側，中心甚至貼到陸地，台灣陸地的風雨就愈大。究竟最後偏左、偏右，將是未來的觀察重點。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，由於薔琵颱風預期會成為中大型的颱風，就算中心最終從台灣至沖繩區間的右側北上，光靠颱風外圍環流，配合東北季風加成下，北部、東半部天氣轉糟，已幾乎確定，光復節連假前半段的行程做好心理準備，至於中南部狀況則待定。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

沖繩 光復節 連假 台灣 颱風

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

薔琵颱風最快明天升中颱 下周北轉決定侵襲台灣或日本

薔琵恐亂光復節連假 最快下周一轉強颱 專家曝這3天最接近台灣

全台高溫衝3字頭 粉專：相當大隻秋老虎 薔琵颱風路徑西修更靠近台灣

薔琵估24小時內增強中颱 路徑仍有變數待觀察

相關新聞

歷經抗爭…台南鐵路今起地下化 告別百年地面鐵道

告別台南車站地上鐵道，台鐵昨晚舉辦「最後一夜．永遠台南」紀念活動，晚間十時四十七分，在司機員長鳴笛三聲後，第一四五次南下自強號緩緩駛離月台，台南遊子、全國各地的民眾以相機或手機爭相記錄這最後一夜，向這百年鐵道告別。今清晨六時卅分第一班列車迎來台南交通運輸新篇章及新紀元。

「換你被掠奪就會懂」南鐵東移最後拒絕拆遷戶 尋求釋憲救濟

台南市區鐵路地下化影響沿線三百多戶拆遷，居民當年組反南鐵東移自救會抗爭，迄今內心未平復。最後拒拆遷兩戶之一的黃春香說，當年百歲老母親受拆屋刺激，舉拐杖罵她不孝女，並於隔年過世，是她心中永遠的痛；另一戶、自救會長陳致曉怒批政府掠奪土地，未來絕不搭這條地下火車路線。

海溫持續超越2015年紀錄 鄭明典：史無前例 獨樹一格聖嬰發展軌跡

中央氣象署日前宣告2026聖嬰已達聖嬰事件定義標準，且強度為超強聖嬰等級。前中央氣象局長鄭明典在臉書PO出聖嬰指標區的海溫紀錄，他直呼，今年6月初明顯增溫之後，最近仍持續超越2015年絕對最高溫紀錄，「這是一個史無前例，獨樹一格的聖嬰發展軌跡」。

秋意濃賞楓季報到 網友熱議TOP6「賞楓景點」杉林溪聲量奪冠

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年「賞楓景點」相關話題的網路聲量，帶您了解網友熱議的TOP6賞楓景點有哪些。

流感疫苗半個月近300萬人接種 疾管署：要打趁早

公費流感、新冠疫苗十月一日開打，衛福部疾管署昨公布開打半個月的接種數據，流感疫苗接種量逼近三百萬劑，新冠疫苗也接近百萬劑，均高於去年同期。疾管署副署長林明誠表示，第二階段接種將於十一月二日展開，呼籲符合第一階段資格的民眾把握未來兩周接種，及早建立保護力，並避開第二階段接種人潮。

薔琵增強中颱「愈來愈像颱風」 鄭明典：結構更完整

薔琵颱風已於今天凌晨2時增強為中度颱風，中心位置在關島東南東方610公里海面上、鵝鑾鼻東南東方3300公里的海面上，以每小時22公里速度，向西轉西北西進行。氣象署說，薔琵颱風未來4天先以偏西到西北西方向移動到琉球南方海面，後續不確定性較高，持續關注最新颱風預報資訊。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。