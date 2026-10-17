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最新天氣展望 這時東北季風報到北東降溫轉雨 颱風影響添變數
中央氣象署發布天氣展望，「報氣候 - 中央氣象署」臉書粉專表示，模式預測，未來第1周期中前各地大多為多雲到晴，午後山區有零星短暫陣雨。第1周期末至第2周受東北季風影響期間，北部及東半部氣溫下降且有局部短暫雨。
另外，中央氣象署表示，第1周末及第2周期初有颱風外圍環流影響機會，各地降雨機率增加。近期西北太平洋仍有熱帶擾動發展訊號，預報不確定性大，隨時留意氣象署發布的最新預報資訊。
第1周：平均氣溫預測，各地以「低於」氣候正常值的機率最小；雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。
第2周：平均氣溫及雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。
第1至4周：1個月之展望，平均氣溫預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最小；雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大。
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