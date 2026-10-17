今起乾熱飆極端高溫如盛夏 專家：下周三變天 局部降溫轉趨顯著

秋老虎持續發威，近期天氣猶如盛夏，氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，今天起至下周二前，台灣天氣受偏東風影響，東半部高溫在30至32度之間，西半部由於氣流過山，下沉增溫，高溫更在32至35度。中南部近山、內陸白天高溫上看34至36度或以上，日夜溫差大。離、外島的澎湖、金門及馬祖地區高溫也有27至31度。

各地大多為多雲到晴，林得恩表示，環境為偏東風，整體水氣減少，降雨只侷限在迎風面的基隆北海岸、宜蘭、台東地區、恆春半島及午後南部山區會有零星短暫陣雨機會。雨勢不大，雨時不長。其它地區白天天氣又乾、又熱，單調穩定，變化極小。

下一波東北季風增強及影響時間點，他說，會落在下周三。屆時，局部地區降溫轉趨顯著。

位於關島東方海面的薔琵颱風，今天凌晨2時已經增強為中度颱風，林得恩表示，後續強度將有機會增強到強烈颱風等級，在秋天季節，像這種又大、又強的颱風，可能接近的訊號一出現，總是讓人格外擔心與提高警戒。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。