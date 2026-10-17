秋老虎今飆36度高溫 吳德榮：薔琵將是超級聖嬰年大型強颱 恐直撲台灣

秋老虎發威，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今天至下周二東半部晴時多雲，偶有局部短暫降雨的機率。西半部晴朗穩定，白天氣溫偏高，日夜溫差大，為秋老虎型態。今天北部22至34度、中部21至35度、南部22至36度、東部22至34度。

他說，下周三至下周五東北季風增強，迎風面轉有雨，氣溫下降，背風面影響輕微。

關於颱風消息，薔琵颱風已於今天凌晨2時增強為中度颱風，吳德榮表示，中颱薔琵在關島東方海面海面，向西北西朝琉球南方海面前進，未來將繼續增強為超級聖嬰年的大型強颱。歐洲（ECMWF）模式系集模擬顯示，5天之後的行徑已大幅調整，系集模擬路徑大多繼續向西北西撲向台灣，大迴轉的數量已減少。

他表示，雖然薔琵颱風接近台灣的過程中會減弱，但威脅已大幅提高，絕不可小覷。不過，終究為5天之後的模擬，不確定性較大，且模式還會繼續調整，需再觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。