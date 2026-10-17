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幾乎不可能的夢幻組合！ 「赤足提琴女神」攜手嘉碧妲震撼國家音樂廳

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
由大提琴名家修兒．嘉碧妲（Sol Gabetta）與小提琴名家派翠西亞．柯帕琴斯卡雅（Patricia Kopatchinskaja）組成的絃樂二重奏，將於今日晚間於國家音樂廳登場。圖／國家兩廳院提供
由大提琴名家修兒．嘉碧妲（Sol Gabetta）與小提琴名家派翠西亞．柯帕琴斯卡雅（Patricia Kopatchinskaja）組成的絃樂二重奏，將於今日晚間於國家音樂廳登場。圖／國家兩廳院提供

由大提琴名家修兒．嘉碧妲（Sol Gabetta）與小提琴名家派翠西亞．柯帕琴斯卡雅（Patricia Kopatchinskaja）組成的絃樂二重奏，將於今日晚間於國家音樂廳登場。

嘉碧妲與柯帕琴斯卡雅，是樂壇上兩位演奏風格鮮明、辨識度極高的演奏家。儘管她們各自的演奏風格截然不同，卻因多年友誼產生絕佳默契。本次演出，她們將演繹拉威爾、柯大宜的絃樂二重奏經典，以及勒克萊爾、魏德曼、李蓋悌、澤納基斯等作曲家罕見的二重奏作品。柯帕琴斯卡雅更將自己創作的〈奇想曲〉（Ghiribizzi）穿插其中，邀請樂迷一同感受兩把絃樂器在不同時代與風格中的精彩對話。

一位是結構嚴謹的大提琴家，一位是自由奔放的小提琴家；嘉碧妲與柯帕琴斯卡雅的組合，被外媒評論為「幾乎不可能的夢幻二重奏」。而本次音樂會曲目橫跨古今，從勒克萊爾、巴赫的巴洛克時期作品，到拉威爾與柯大宜的充滿能量的二重奏，還有李蓋悌、魏德曼、澤納基斯，以及柯帕琴斯卡雅本人的當代創作，展現難得一見的絃樂風景。

來自阿根廷的大提琴家修兒．嘉碧妲屢獲國際大獎，並受邀登上世界各大音樂節舞台。她的演奏以溫潤深邃的音色著稱，不只展現如雕塑般條理清晰，更在嚴謹結構中蘊藏細膩情感。出於對室內樂的熱愛，她創辦了「修兒斯堡音樂節」（Solsberg Festival）並擔任藝術總監，持續與世界各地的音樂家交流、共演。她也在多次室內樂合作中，與小提琴家派翠西亞．柯帕琴斯卡雅建立深厚友誼。

柯帕琴斯卡雅來自摩爾多瓦，以個性鮮明的詮釋聞名。她不拘泥於樂譜的既定框架，擅長融入即興詮釋，並以充滿戲劇張力的表演挑戰傳統。為了更自在地運用肢體，她經常赤足登台演奏，因而被樂迷稱為「赤足提琴女神」。

嘉碧妲與柯帕琴斯卡雅絃樂二重奏將於10月17日於國家音樂廳上演。為致敬兩位音樂家多年友誼，兩廳院特別推出「友琴萬歲套票」，即購買$1600元票級以上2張（含）享 85 折優惠。節目資訊詳見售票頁 https://bit.ly/4wowbLL

由大提琴名家修兒．嘉碧妲（Sol Gabetta）與小提琴名家派翠西亞．柯帕琴斯卡雅（Patricia Kopatchinskaja）組成的絃樂二重奏，將於今日晚間於國家音樂廳登場。圖／國家兩廳院提供
由大提琴名家修兒．嘉碧妲（Sol Gabetta）與小提琴名家派翠西亞．柯帕琴斯卡雅（Patricia Kopatchinskaja）組成的絃樂二重奏，將於今日晚間於國家音樂廳登場。圖／國家兩廳院提供

女神 音樂 勒克萊爾

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