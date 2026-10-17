健康你我他／AI短影片創意哏 讓人笑開懷

我自稱現代的古人，人人開口閉口都講AI，唯獨我不當一回事，對於人工智能製作出來的假象，打從心裡排斥。

但在一個悶得快崩潰的當下，我手機跳出一則短影片，主角是小胖和大胖兩兄弟，穿著復古的短衣衫，卻包不住圓滾滾的大肚皮，有時頭上綁著客家花布巾，坐著像彌勒佛，走路似小象，超級可愛，那是AI製造的效果，我馬上把煩惱統統交給這兩兄弟保管。

印象最深刻的是，兩兄弟拿著一張銀行卡，屁顛屁顛的走到櫃台前，跟櫃姐說：「我要領五千元！」「沒那麼多。」小胖接話說五百元，也沒那麼多，以此類推，領一百元，都被打回票。大胖生氣怒罵：「你們銀行明明說有需要錢的可以來辦卡，我連夜辦了卡，卻說沒錢，比詐騙集團還可惡！」氣呼呼走了。

諸如此類的創意哏，完全站在小朋友的思維來看大人的世界，既天真又有趣，對整天精神緊繃的我，不需要像寶玉撕扇子博得ㄚ鬟晴雯一笑；也不必像周幽王點燃求救的烽火戲弄諸侯，只為了博取寵妃褒姒一笑，那兩兄弟一出現，我就像服了快樂丸一樣開心。

從此我不排斥AI，透過它製作出來的哏圖或影片，另有一番療癒心靈的特效，虛偽中卻很真實；笑多了，整個人神清氣爽。