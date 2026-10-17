愛肝達人站／張飛、岳飛、鳳飛飛、李飛飛，你喜歡哪個飛？

最近人工智慧紅得發紫，連名字有兩個「飛」字的李飛飛，也跟著飛上新聞版面。原來出生於台南的AMD掌舵人蘇姿丰，最近宣布以數十億美元收購李飛飛創辦的人工智慧公司World Labs，讓她頓時成了新聞焦點。

李飛飛是誰？鳳飛飛的妹妹？張飛的後代？還是岳飛失散多年的親戚？通通不是！她是人工智慧界赫赫有名的「AI教母」，曾推動電腦學會看圖認物，如今更要讓AI理解立體世界。

說到「飛」，中國歷史有張飛、岳飛，台灣歌壇有鳳飛飛，科技界則有李飛飛。同樣一個「飛」字，卻飛出四種不同的人生。

張飛最會吼，長坂橋上一聲怒吼，嚇得曹軍不敢過橋。如果張飛活在今天，醫師恐怕先替他量血壓：「張將軍，別再吼了！曹軍還沒倒，你的血管快受不了了！」

人在暴怒時，交感神經興奮，心跳加快、血壓上升，對有心血管疾病的人，甚至可能誘發心肌梗塞或腦中風。張飛一吼退萬軍，若血壓也跟著衝鋒陷陣，恐怕連華佗都要替他捏把冷汗！

岳飛精忠報國，相傳岳母在他背上刺下「盡忠報國」四個大字。一般人聽了感動萬分，肝膽腸胃科醫師卻可能先問：「岳將軍，當年刺字的針消毒了嗎？有沒有感染B肝、C肝？」

如果刺青針具沾染感染者血液，又重複使用，就可能傳染B型或C型肝炎，日後甚至演變成肝硬化、肝癌。幸好B肝有疫苗可以預防，C肝已有口服藥物可以治癒。岳母刺字原是「盡忠報國」，萬一針具不乾淨，恐怕變成「盡忠傷肝」！

鳳飛飛唱起〈掌聲響起〉，就能讓萬千歌迷陶醉。可惜她因為肺癌於59歲辭世。肺癌早期往往沒有症狀，不吸菸的人也可能罹患，甚至毫無明顯危險因子的人也不能掉以輕心。當年低劑量電腦斷層肺癌篩檢尚未普及，如今這項檢查有助於早期發現肺癌，爭取治療先機。鳳飛飛的歌聲令人懷念，但肺癌可不會因為歌聲動聽，就手下留情！

回到李飛飛。人工智慧正為醫療帶來新希望，AI能協助醫師尋找肺部結節、肝臟腫瘤，卻也可能看走眼，把良性病灶誤判成癌症，或漏掉真正的病灶。

醫師看錯要負責，AI看錯卻可能一本正經地胡說八道。最怕病人信以為真，醫師還得花半天時間替AI收拾殘局！

張飛靠吼，岳飛靠忠，鳳飛飛靠歌聲，李飛飛靠智慧。人生誰不想飛黃騰達？但最怕年輕時事業高飛，中年時血壓起飛，老年時血糖亂飛，最後天天往醫院飛！

人生最幸福的飛法，不是飛得最高、最快，而是飛得健康、飛得長久。否則飛了大半輩子，最後卻只能躺著讓救護車載你飛！

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