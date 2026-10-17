科普好健康／嬰兒期原始反射沒消失 可能伴隨腦部受傷

嬰兒出生後，身上藏著許多有趣的「原始反射」，碰觸嘴角會轉頭尋找乳房、手掌被碰就會緊緊抓住，甚至輕觸背部，身體就跟著扭動。近來網路流傳，若嬰兒時期的原始反射沒有完全消失，長大後可能出現注意力不集中、背部敏感、坐不住、漏尿等問題。其實，原始反射如果沒有消失，往往是腦部受傷，兒童常見狀況包括腦麻患者。

尋乳反射 原始神經系統控制

嬰兒出生時，大腦尚未完全成熟，為了生存，人類會出現原始神經系統控制的反射動作，如尋乳反射（Rooting reflex），當嬰兒嘴角受到刺激，就自然轉頭尋找乳房；吸吮反射（Sucking reflex）則讓嬰兒不需學習，就知道如何吸奶；脊髓加蘭特反射（Spinal Galant reflex），是嬰兒背部脊椎旁受到刺激時，軀幹朝刺激的一側彎曲或扭動，該動作幫助嬰兒通過產道。

隨著嬰兒成長，大腦較高階的皮質逐漸成熟，新皮質就會抑制早期的原始反射，許多出生時「不用學就會」的動作，在出生數月以後陸續消失，消失的目的是為了幫助嬰兒邁入下一階段的成長。

如「非對稱性緊張性頸反射」（ATNR），又被稱為「弓箭反射」，出生後的嬰兒頭轉向一側時，同側手腳可能伸直、另一側彎曲，看起來像「擊劍姿勢」，通常出生數月後逐漸消失，因為當孩子開始學習翻身、坐起及控制四肢，如果轉個頭，手臂就不由自主伸出去，反而妨礙後續動作發展。

抓握反射也是如此，新生兒手掌受刺激時，會本能地把手指握起來；隨著孩子長大，這項反射必須逐漸受到抑制，孩子才能自主張開手掌、抓取物品，並在身體向前傾倒時，伸手支撐自己。

神經異常 腦部高階功能缺損

如果原始反射到了應該消失的年齡，仍持續且明顯存在，就不能單純視為「每個人發展速度不同」。臨床評估兒童神經發展時，原始反射適時消失是觀察指標之一。

如果孩子的高階腦部功能無法正常成熟、抑制較原始的神經反應，就可能持續看到這些反射，例如出生時因嚴重缺氧而造成腦傷、或是先天性腦部發育異常的孩子。

嚴重程度因人而異，有些孩子可能保留多種明顯原始反射，有些則程度較輕；但通常不會只有「比較怕癢」、「容易分心」這麼單純，而可能同時伴隨粗大動作、精細動作、語言、認知或社會性發展等問題，需要接受完整的兒童發展評估。

網路流傳「小時候原始反射沒有整合完全，長大後就會注意力不集中、坐不住、背部敏感、扭腰或夜間漏尿」，如此的推論與臨床醫學對原始反射的認知有明顯差距。

專注力是比較高階的腦部功能，如果原始反射因腦部發展異常持續存在，臨床上會觀察孩子其他神經發展問題。單憑注意力不好、背部敏感或其他一般成人常見症狀，就反推嬰兒期某項原始反射「沒有消失」，並不是臨床上判斷神經疾病的診斷方式。

成人腦疾 重現原始反射動作

不過，原始反射確實可能在成人因腦部疾病而重新出現。像腦中風或部分神經退化疾病，大腦皮質受損後，原本受到高階腦部抑制的原始反射可能再次出現。部分中風患者出現手部持續緊握等現象，就是神經系統受損後可觀察到的表現之一。

但是這與一名生活、工作及動作功能正常的成人，只因容易分心、怕癢，就被解釋成「嬰兒反射沒有退化」，是完全不同的問題。

對於嬰兒是否持續存有原始反射，家長不必過度焦慮，目前兒童接受預防接種、健兒門診時，醫師就會同步評估整體神經與動作發展，一旦被評估原始反射還存在，將會進一步了解孩子的神經發展，並介入復健、早療等。